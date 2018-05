Defekt Bahnhof Ulm: Keine Tickets an den Fahrscheinautomaten

Ulm / Uwe Keuerleber

Reisende, die sich am Ulmer Hauptbahnhof ein Ticket am Fahrscheinautomaten lösen wollten hatten Pech, viele der Automaten waren defekt.

Wer am Montagmorgen am Ulmer Hauptbahnhof sich schnell einen Fahrschein aus dem Automaten lösen wollte hatte Pech, denn sechs von den acht Automaten die sich am Haupteingang des Bahnhofs befinden waren defekt. Laut Pressesprecher der Deutschen Bahn in Stuttgart, Reinhold Willing, wurden bei Bauarbeiten Kabel angebohrt, die zum Ausfall einzelner Fahrscheinautomaten führte. „Von den acht Fahrscheinautomaten funktionieren nur noch zwei“, sagt Williing. Automaten am Nordausgang sind nach Angaben des Pressesprechers nicht betroffen. Außerdem können Reisende ihre Fahrscheine auch im Service-Center kaufen. Die Bahn rechnet, dass die Störung bis zum Nachmittag behoben ist.