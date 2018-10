Duo „Arctic Folk“ im Charivari

Ulm / Christoph A. Schmidberger

Wer schon immer dem Gesang der Tundra lauschen wollte, konnte dies am Freitag im gut besuchten Charivari erleben. In Zusammenarbeit mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Ulm lud die Begegnungsstätte zu einer gelungenen Soirée mit dem „Arctic Folk“ der Musiker Niillas Holmberg (Gesang, Texte, Gitarre) und Roope Mäenpää (Cello, Keyboard). Die Gesellschaft hat für die 28-Jährigen eine kleine Deutschlandtour organisiert.

Holmberg würde eine Zuschreibung zu Finnland eher kritisch sehen. Der Künstler, der Gedichtbände veröffentlicht und als Schauspieler wirkt, entstammt dem indigenen Volk der Samen. In Deutschland sind die Menschen in den nördlichsten Ausläufern Norwegens, Finnlands, Schwedens und Russlands oftmals unter der älteren Bezeichnung Lappen bekannt, die von den Samen als herabsetzend empfunden wird. Als Teil einer Unterdrückung und Ausbeutung, die in Finnland und Russland ein Verbot der samischen Sprache bis in die 1960er Jahre sah.

Noch heute kämpfen Aktivisten wie Holmberg gegen die Zerstörung der für ihre Rentierwirtschaft so wichtigen Weidegründe, wie etwa in Gállok, über das Holmberg ein Stück geschrieben hat. Der melancholische Song über den Kampf gegen das britische „Beowulf Mining“-Unternehmen, der sich auf dem Studioalbum „Assimilašuvdna blues“ von 2014 findet, steht für all die Lieder voller Wehmut und Sehnsucht, die es im Charivari zu hören gab. Holmberg rezitierte dazu mit angenehm tiefer Stimme aus seiner Gedichtsammlung oder demonstrierte, wie man mit dem traditionellen Joik-Gesang Hase und Bär nachahmen kann. 2017 wurde Holmberg für seine Verdienste um die samische Kultur als „Same des Jahres“ ausgezeichnet.