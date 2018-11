Ausstellung in Ulm Wunsch nach „Äffle & Pferdle“-Ampel während Ausstellung in Ulm

Ulm / swp

„Äffle & Pferdle unterm Weihnachtsbaum“ heißt eine Ausstellung in Ulm. Freunde des Kult-Duos nehmen das zum Anlass, ihrem Wunsch Nachdruck zu verleihen.

Ach wie schön wäre eine richtige „Äffle & Pferdle“-Ampel in Ulm – findet zumindest der „Äffle & Pferdle“-Club. Zwar durften die beiden schwäbischen Kultfiguren bisher nicht auf die Lichtsignale der Ampel, dafür sind sie seit April 2018 auf einem Ampeldrücker an der Herdbrücke in Ulm abgebildet. Wie an herkömmlichen Schaltern ist daran zwar auch ein „Bitte drücken“ zu lesen, doch darunter wird die Gebrauchsanweisung durch ein schwäbisches „Druffdrugga“ ergänzt.

Ausstellung in Ulm

Jetzt unternimmt der Club einen neuen Vorstoß und hofft auf eine Ausnahmeregelung für die Ampelanlage an der Herdbrücke– zumindest für die Dauer einer Ausstellung rund um das Kult-Duo.

Die findet von 4. Dezember 2018 bis 8. Januar 2019 im Sparkassen-Bau in der Neuen Mitte statt. „Äffle & Pferdle unterm Weihnachtsbaum“ heißt die Schau, die montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 16:30 Uhr geöffnet hat. Außerdem an den Samstagen 8., 15. und 22. Dezember jeweils von 8:30 bis 16 Uhr.

