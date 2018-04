Kurios „Äffle und Pferde“-Ampel in Ulm

„Äffle und Pferde“-Ampel in Ulm

Ulm / Steffen Wolff

In Stuttgart wurde der Ampel mit den Kultfiguren Äffle und Pferdle eine Absage erteilt. Jetzt steht eine abgewandelte Version davon in Ulm.

Für die Freunde von Äffle und Pferdle war die Entscheidung eine herbe Enttäuschung. Ein Fanclub war im vergangenen Jahr mit einer Online-Petition für eine Ampel mit den Kultfiguren in Stuttgart gescheitert. Mit der Begründung, dass man bei der Äffle-und-Pferdle-Ampel die Signale verwechseln könne.

Bei der Absage der Idee hatte Stuttgarts Sozialbürgermeister Werner Wölfle als Kompromiss vorgeschlagen, schwarze Aufkleber von Äffle und Pferdle künftig an den gelben Ampeldrückern anzubringen. So würden sie am Ende doch noch auf den Ampeln landen – wenn auch anders als ursprünglich geplant.

Diese sind jetzt offenbar auch in Ulm angekommen. Jedenfalls ziert den Ampeldrücker an der Ecke Herdbruckstraße/Donaustraße ein solcher Aufkleber. So hat Ulm seine erste Äffle-und-Pferdle-Ampel – zumindest irgendwie...