Seit dem 40. Geburtstag der Sendung mit der Maus 2011, veranstaltet der WDR in Zusammenarbeit mit zahlreichen Unternehmen jedes Jahr einen Tag der offenen Tür für Kinder. In Fabriken, Forschungslaboren, Stadien, Bauernhöfen, Theatern, Rathäusern, Handwerksbetrieben und an vielen anderen Veranstaltungsorten dürfen Maus-Fans am 3. Oktober einen Tag lang den Berufsalltag miterleben und -gestalten.

Die Anmeldefrist für Veranstalter, beziehungsweise teilnehmende Firmen und Institutionen, ist bereits vorbei. Insgesamt sind nun 792 offene Türen online - einige davon sind bereits ausgebucht. Alle Infos zu den Veranstaltern aus Ulm und Umgebung:

Teilnehmende Unternehmen und Institutionen

Hotelküche Maritim Hotel

Beschreibung: Ein Rundgang durch das Hotel und die Küche steht auf dem Programm. Im Anschluss dürfen beim „Sinnesparcour“ Lebensmittel probiert und erraten werden.

Info: Basteistraße 40, 89073 Ulm, geöffnet von 10 bis 11.30 Uhr und von 12 bis 13.30 Uhr, bis zu 30 Teilnehmer, Altersempfehlung 4 bis 8 Jahre.

Katastrophenschutzzentrum

Beschreibung: Wie der Rettungsdienst arbeitet, wie ein Rettungswagen von innen aussieht und was der Katastrophenschutz genau macht, erfährst du hier. Das Team zeigt ihre Arbeitsabläufe und stellt den Berufsalltag vor.

Info: Graf-Arco-Straße 18/1, 89079 Ulm, geöffnet von 10 bis 16 Uhr, bis zu 150 Teilnehmer, Altersempfehlung ab 6 Jahren.

Malatelier Blaustein

Beschreibung: Was Kreativität ausmacht und wie ob man kreativer werden kann erfährst du im Malatelier. Außerdem wird natürlich mit Pinseln und Farbe experimentiert.

Info: Dein Malort, Hofstraße 6, 89134 Blaustein, geöffnet von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr, bis zu 24 Teilnehmer, Altersempfehlung ab 5 Jahren.

Werkstatt für Straßenbahnen und Busse

Beschreibung: Straßenbahnen und Busse werden hier gepflegt und verwaltet. Es wird eine neue Straßenbahn getestet und mit einer historischen Bahn aus dem Jahr 1957 gefahren.

Info: SWU Verkehr, Bauhoferstraße 9, 89077 Ulm, geöffnet von 10 bis 16 Uhr, bis zu 60 Teilnehmer,

Altersempfehlung zwischen 6 und 18 Jahren.

Diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht.

Kaffeehaus Ulm

Beschreibung: Hier erfährst du alles über Kaffee, Bohnen, Maschinen und Geschmack. Probiert wird natürlich auch alles: Von Kaffee über Kuchen bis zum Kakao.

Info: Casa Caffè, Walfischgasse 18, 89073 Ulm, geöffnet ab 10 Uhr, bis zu 10 Teilnehmer, Altersempfehlung ab 4 Jahren.

Diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht.

Wasserwerk Langenau

Beschreibung: Aus Donau- und Grundwasser entsteht hier sauberes Trinkwasser. Wie das funktioniert erfährst du bei einer Führung durch das Werk.

Info: Am Spitzigen Berg 1, 89129 Langenau, geöffnet von 13 bis 15 Uhr, bis zu 20 Teilnehmer, Altersempfehlung ab 8 Jahren.

Diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht.

Anmeldung

Auf der Seite www.maus-tueren-auf.de findest du alle Veranstaltungen. Dort kannst du dir die einzelnen Angebote anschauen und dich unter der angegebenen Adresse per E-Mail als Besucher anmelden.

