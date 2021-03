Es ist so gut wie abgelaufen, das erste Quartal 2021. Für R-Pharm ein großes Datum. Denn in eben diesem Zeitraum wollte der russische Konzern an seinem bayerischen Standort in Illertissen mit der Herstellung des britisch-schwedischen Astra-Zeneca-Impfstoffs beginnen. Bis dato gibt es keine Erfolgs...