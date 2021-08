Einfache Lösungen sind oft die besten. So wie in der Syrlinstraße, wo Radfahrern seit kurzem das Überqueren der Karlstraße erleichtert wird. Über einen roten Knopf auf einem Abstützbrett können Radler grünes Licht anfordern – ähnlich wie an Fußgängerampeln. Die Idee dazu hatte ein Elek...