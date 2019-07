Das Rathaus plant die Neuordnung von Parkplätzen in der City. In einer Mitteilung heißt es, das Parkraummanagement zwischen Hauptbahnhof und Münchner Straße, Olgastraße und Donau solle neu aufgestellt werden. Das Rathaus plant die Neuordnung von Parkplätzen in der City. In einer Mitteilung heißt es, das Parkraummanagement zwischen Hauptbahnhof und Münchner Straße, Olgastraße und Donau solle neu aufgestellt werden.Dabei sollten die „historisch gewachsenen Parkregelungen“ überprüft und die „a...