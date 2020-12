Wenn von Digitalisierung in der Arbeitswelt die Rede ist, denkt man an erster Stelle an die Industrie. Inwieweit das Handwerk digitale Errungenschaften nutzt oder vielleicht aus guten Gründen nicht, haben wir mit dem Digitalisierungsexperten der Handwerkskammer Ulm, Markus Jehle, besprochen.Hat das...