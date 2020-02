Am vergangenen Wochenende den 21. Februar 2020 hat in der Ulmer Innenstadt eine neue Boutique von L'Occitane eröffnet. Kunden können den Laden in der Platzgasse 14 finden. In der Straße gibt es nun drei Kosmetikgeschäfte: Lush, The Body Shop und L'Occitane.

Lush zieht mit dem bunten Angebot vor allem junge Kunden an. Die Marke setzt auf handgemachte, vegetarische und plastikfreie Produkte. Während The Body Shop auf von der Natur inspirierte und tierfreundliche Produkte setzt. Beide Shops bieten neben Gesichts- und Körperpflege auch Düfte und Make-Up an.

L'Occitane in der Platzgasse in Ulm

Die Boutique in der Platzgasse 14 ist die erste Filiale von L'Occitane in Ulm. Das kleine Geschäft in zentraler Lage habe sich als Ladenfläche sehr gut angeboten, sagte eine Mitarbeiterin.

Die Firma wurde 1976 von Olivier Baussan in einer kleinen Stadt in der Provence gegründet. Angefangen mit einem ätherisches Rosmarinöl, verkauft die Kette heute mehrere hundert nachhaltige Kosmetikprodukte zu gehobenen Preisen. Mittlerweile ist die Marke in 85 Ländern weltweit vertreten.

Das Sortiment umfasst Gesichts-, Körper- und Haarpflegeprodukte, sowie Düfte und Make-Up. Auch für Männer gibt es ein umfangreiches Angebot.