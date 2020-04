Unsere Leserinnen und Leser haben sich schon gut warmgeschrieben in dem neuen Editorial „Leser als Autoren“, so gut, dass wir ihnen nun mehr abverlangen können, als bloß gegen die Langeweile anzuschreiben, indem sie über eben dieses Thema schreiben. Die Moment-mal-Redaktion stellt die rechte Zeitungsspalte der ersten Regionseite weiterhin Autorinnen und Autoren für Publikationen zur Verfügung, wir haben die Idee aber um eine Umdrehung weitergedacht. Heraus kam: Schreiben Sie eine Kurzgeschichte – wir drucken den Anfang! Lauter Anfänge also.

Kurz schreiben ist eine Kunst. In kurzen Texten ist der Autor gezwungen, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Wobei kurz ein dehnbares Adjektiv ist – und so wollen wir nicht zu streng sein und kein Wörter-Limit angeben. Als Orientierung für den Autor mag Folgendes gelten: Die Geschichte sollte nur so lange sein, dass man sie auf einen Rutsch lesen kann.

Im besten Fall inspiriert der Text andere Menschen

Wichtig scheint uns, dass eine gute Geschichte entsteht – eine, die der Autorin respektive dem Autor selbst Vergnügen bereitet und im besten Fall auch andere Menschen inspiriert oder gut unterhält. Ob der Text die typischen Merkmale der Gattung Kurzgeschichte aufweist, auch da ist die Redaktion milde im Urteil. Eine Novelle drucken wir genauso.

Das Schöne an Kurzgeschichten ist schließlich das Experimentieren. Aufbau und Inhalt, Genre und Stil: alles offen. Eine wunderbare Gattung, in der auch Märchen- und Sagenhaftes seinen Platz hat. Was eine gute Kurzgeschichte ausmacht, definierte Wolfdietrich Schnurre, ein Meister der Kurzprosa, einmal so: „Sie ist ein Stück herausgerissenes Leben. Ihre Sprache ist einfach, aber niemals banal.“ Viele Kurzgeschichten greifen Probleme der Zeit auf – andere drehen sich um Kuriositäten des Alltags. Wieder andere sind inspiriert vom Moment oder von den Tipps einer Schreibwerkstatt. Es soll ja auch Kurzgeschichten geben, die schon länger in Schubladen herumliegen und eine breitere Aufmerksamkeit verdienen.

Das brauchen wir von den Autorinnen und Autoren

Wir drucken die Anfänge Ihrer Kurzgeschichten – jedenfalls die ersten 2000 Zeichen – und zum Weiterlesen stellen wir die Texte in voller Länge online. Einreichungen bitte mit Vor- und Zuname, Alter, Wohnort und Porträtfoto an die E-Mail-Adresse regionalredaktion@swp.de, Stichwort „Kurzgeschichten“.