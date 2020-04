Judith Schneider (16) aus Neu-Ulm hat diese Kurzgeschichte geschrieben.



Der Hut

Er sah in den Spiegel. Aus dem Spiegel heraus betrachtete ihn ein alter Herr mit einem Schnurrbart und runder Hornbrille.

Der Mann im Spiegel trug einen Hut. Der Hut war braun, zylinderförmig und hatte ein schwarzes Band über der Krempe. Es war kein besonderer Hut. Weder besonders schön, noch besonders hässlich. Vermutlich war es ein Massenfabrikat, das jeder Mann mittleren Alters einmal getragen hatte.

Der Hut war dem Herrn etwas zu groß, verdeckte die ganze Stirn und saß auf dem Bügel seiner Hornbrille auf.

Jeden Tag trug er diesen Hut. Ohne Ausnahme. Seit er ein kleiner Junge war.

Schon sein Vater hatte jeden Tag einen Hut getragen. Egal ob auf dem Feld oder im Wirtshaus. Selbst als der Vater krank wurde, trug er seinen Hut.

Als er noch ein kleiner Junge war, hatte seine Mutter ihn oft geschimpft, wenn er den Hut nicht zum Mittagessen ablegen wollte. Auch seine Schulkameraden hatten ihn gehänselt, wenn er den Hut in der Schule trug. Von seinen Lehrern hatte er Schläge bekommen, doch den Hut zog er nicht aus.

Während der Hochzeit seiner ersten Frau trug er seinen Hut auch. Als sie ihn bat, den Hut abzulegen, erkannte er, dass die Ehe keinen Sinn hatte, wenn seine Frau ihn nicht so akzeptierte, wie er aussah.

Sie hatte ihn noch am Tage der Hochzeit vor die Wahl gestellt – ich oder der Hut, hatte sie gesagt. Wutentbrannt war sie abgereist, als er sich entschieden hatte.

Die Hochzeit mit seiner zweiten Frau hatte schon nach wenigen Tagen die gleichen Unstimmigkeiten aufgezeigt, wie die erste. Auch seine zweite Frau verließ ihn, als er den Hut nicht ablegen wollte.

So war er wieder Junggeselle. Im Dorf wurde er nur noch Mann mit Hut genannt. Niemand wusste genau, wie er wirklich hieß.

In der großen Stadt hatte er es auch nicht weit gebracht. Er war ein kluger Geschäftsmann gewesen, aber kein Betrieb wollte ihn einstellen, da er auch am Arbeitsplatz seine Mütze nicht ablegen wollte.

Der Mann wohnte in einer kleinen Wohnung in einem großen Haus. Keiner seiner Nachbarn hatte ihn je ohne Hut gesehen. Auch wusste keiner, wie er hieß.

Und jetzt sah ihn ein alter Mann aus dem Spiegel an. Sein trauriger Blick erwärmte das Herz eines jeden, der in den Spiegel sah.

Ein kleiner Junge sah in den Spiegel. Ein kleiner Junge mit zerrissenen Hosen, der Ärger bekäme, wenn er so nach Hause käme. Ein kleiner Junge mit einem weißen Leinenhemd, dem ein Knopf fehlte. Ein kleiner Junge, der einen viel zu großen Hut trug. Einen braunen Hut. Zylinderförmig. Mit schwarzem Band über der Krempe.

Der Junge sah den alten Mann mit großen Augen an. Erwartungsvoll starrte er den Spiegel und den alten Mann an.

Der Gehstock des alten Herrn lehnte an der Wand, wie auch der Wanderstock des Jungen.

Da nahm der alte Mann eine Hand zu seinem Hut. Bedächtig und langsam nahm er den Hut ab. Er hielt den Hut vor seine Brust und sah dem Jungen tief in die Augen.

Dem Jungen lief Gänsehaut über den Rücken. Was er sah, erschütterte ihn.

Der Mann hatte keine Haare auf dem Kopf. Kein einziges. Nicht mal ein kleines. Alles, was zu sehen war, war die Glatze eines alten Mannes.

Da weinte der Junge und nahm nun auch seinen Hut ab. Nun war es der alte Mann, der seine Tränen nicht zurückhalten konnte.

Der Junge hatte auch keine Haare auf dem Kopf. Kein einziges. Sie waren ihm alle ausgefallen. Wie schon dem Vater alle Haare ausgefallen waren.

Er hatte sich geschämt. Sein Leben lang.

Er war kein alter und verbitterter Kauz, der nie ein Wort verlor. Er war ein geselliger Mensch gewesen.

Jetzt sah der Junge dem Alten in die Augen. Und dem Alten wurde klar, dass er selbst der kleine Junge war.

Da verblasste das Bild des Jungen.

Der alte Mann zog seinen Hut wieder auf und sah wieder in den Spiegel.

Dort erschien ihm das Bild eines Grabsteins. In den Stein waren Worte gemeißelt: Der Mann mit Hut – er trug das Herz am rechten Fleck und seine Lebensgeschichte stets bedeckt