Stefan Plöger (61) aus Ulm hat diese Kurzgeschichte geschrieben



Die Riskantin

„Ich bin Riskantin. Ich kann Ihnen meinen Ausweis zeigen.“

Gespräche an der Haustür sind mir verhasst. Schlimmer sind nur diese unsäglichen Telefonangebote. Ich schaute halbherzig auf ihren Ausweis und fragte mich, ob ich richtig gehört hatte. Vielleicht war es dieser kurze Moment von Interesse, der sie stark machte und mir den Ausweg versperrte, eine andere Beschäftigung vorzutäuschen.

„Praktika-...?“

„Nein, Sie haben schon richtig gehört. Riskanten (m,w,d) sind im Rahmen eines Pilotprojekts der Landesregierung tätig. Wir erstellen eine Landkarte der regionalen Risikodichte. Und da ist jeder einzelne Bürger von Bedeutung. Also, nicht dass wir deshalb die Ausgangsbeschränkungen erfunden hätten. Aber es ist für uns von Vorteil, viele Personen zuhause anzutreffen. In welchen Risikobereichen sind Sie denn tätig? Risiko-Sport? Ski fahren? Gar Ski-Wandern? Und dann: Haushalt? Sie wissen schon: die vielen Unfälle. Eher gering?“

„Nein. Keine Risiko-Sportarten. Haushalt, ja, ein bisschen.“

„Kein Sport? Bewegungsmangel? Also Vorerkrankungen?“

„Nein, nicht dass ich wüsste.“

„Uns ist wichtig, dass Sie bestmöglich geschützt sind. Ernährung? Bio? Lesen Sie regelmäßig die Liste der Inhaltsstoffe?“

„Da habe ich gar keine Zeit dafür.“

„Sollten Sie aber. Wie wollen Sie denn Gesundheitsrisiken aus dem Weg gehen? Wir finden: Sie sollten nicht nur an sich selbst denken, sondern das Ganze sehen. Es geht nicht nur um ihr persönliches Risiko, sondern auch um die Belastung, die Sie für den Staat darstellen. Sie werden ja wohl zugeben, dass Sie Gott auf Knien danken dürfen, dass Sie gerade in diesen Zeiten der Pandemie in Deutschland leben. Oder können Sie mir ein Land nennen, in dem Sie jetzt lieber wären?“

- Kopfschütteln -

„Also. Dann sollten Sie den Staat auch nicht unbedacht und unnötig belasten. Was haben Sie denn schon für unsere Gesellschaft geleistet? Haben Sie ihr irgendetwas dafür zurückgegeben, dass Sie schon so lange hier leben durften? Oder schmarotzen Sie nur?“

„Also, ich habe schon mal ehrenamtlich...“

„Und Sie wollen, dass wir eine Fülle von öffentlichen Einrichtungen für Sie bereit halten? Wie häufig waren Sie denn schon im Krankenhaus?“

„Eine OP vor längerer Zeit.“

„Zahl der Theaterbesuche?“

„Ich habe sogar ein Abonnement.“

„D.h., Sie nutzen es schamlos aus, eine hochsubventionierte Einrichtung für sich in Anspruch zu nehmen. Ich habe Sie noch gar nicht nach ihrem Alter gefragt.“

„61 Jahre. Was spielt das für eine Rolle?“

„Gesamtgesellschaftlich müssen wir eine gewisse Risiko-Leistungs-Balance der einzelnen Bürger im Blick behalten. In ihrem Alter zählen Sie nicht mehr zu den wirklich wichtigen Leistungserbringern. In der Risiko-Ausgleichsbewertung müssen Sie natürlich Abstriche machen für Ihre Ansprüche an den Staat. Gerade zur Zeit hat der Staat ja wohl genug in seine Gesellschaft investiert. Sicherlich kennen Sie auch Personen, die uns ihr Überleben verdanken. Und übrigens: Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Daten natürlich unter Berücksichtigung der Datenschutzgrundverordnung nur an Projektteilnehmer weitergegeben werden. Da diese Umfrage auch von der Klinik GmbH unterstützt wird, macht es ja wohl großen Sinn, wenn wir ihr persönliches Risiko-Profil dorthin weitergeben. Im Fall des Falles kann das eine wichtige Datengrundlage sein. Sie wissen ja: Triage. Da müssen wir vorbauen.“

Ich wachte schweißgebadet auf. Erst hatte ich Mühe, mich an den Traum zu erinnern. Dann kamen einzelne Erinnerungen und zuletzt war mir alles wieder bewusst. Hatte ich gestern Abend zu lange Nachrichten geschaut? Was hatte mir diesen elenden Albtraum beschert? Und was am schlimmsten war: Ich hatte mich gar nicht gewehrt. Mir war nichts eingefallen. Im Gegenteil: Ich fühlte mich schuldig. Ich war eigentlich eine Zumutung, ein gedankenloser Nutznießer.

Wenn ich Zeit habe, denke ich darüber nach, für was Bürger noch gebraucht werden. Und ich selbst? Für was werde ich gebraucht? Wenn ich gar nichts tue: Ist dann mein gesellschaftlicher Bedarfs-Fußabdruck vertretbar? Ich zog die Decke über den Kopf. Heute würden mich keine zehn Pferde vor die Tür bringen. Viel zu gefährlich. Für alle anderen und für mich. Was, wenn mir ausgerechnet heute der Ziegel auf den Kopf fällt?