Gerhard Baiker (64) aus Blaustein hat als Teilnehmer einer Schreibwerkstatt diese Geschichte geschrieben



Prosit

Rolf: Prosit Anne, Prosit Bernd.

Bernd: Prosit Rolf.

Rolf: Freut mich, dass wir hier in lockerer Atmosphäre über die letzte Flüchtlingshilfeveranstaltung reden können. War doch etwas frech von dem Ilia zu sagen, dass jetzt wir dran wären zu erzählen, wie wir Deutsche ticken, nachdem wir sie ausgequetscht hätten.

Anne: Rolf, du warst wirklich auch penetrant, eigentlich müßtest du doch merken, wenn es jemandem peinlich ist etwas zu erzählen.

Rolf: Wenn die hier her kommen und wir sie, weiß Gott, mit offenen Armen aufnehmen, können die doch über ihre wirklichen Gründe Auskunft geben.

Bernd: Wir haben dich doch auch nicht gefragt, warum du in die Flüchtlingshilfe eingetreten bist.

Anne: Frag’ mich das allerdings auch schon, nachdem du alles so kritisch beäugst.

Rolf: Ich bin halt nicht blauäugig. Im Übrigen bin ich im Musikverein, im Sportverein, im Schützenverein und nun eben auch bei der Flüchtlingshilfe.

Anne: Kein Wunder, dass deine Frau ausgezogen ist.

Rolf: Also bitte werd’ jetzt nicht persönlich.

Bernd: Wie wir Deutschen sind, ist natürlich eine berechtigte Frage. Aber wenn ich an euch trübsinnige Schwaben denk und an die lebensfrohen Rheinländer. Daraus läßt sich kein Prototyp von einem Deutschen machen.

Anne: Und wie lange muss man in Deutschland wohnen um dazuzuzählen? Meine Großeltern kammen aus Bessarabien am Schwarzen Meer. Bin ich eine Deutsche?

Rolf: Du hast die rechtslastigen Sachsen vergessen, wo du, Bernd, herkommst.

Bernd: Als ich vor 30 Jahren dort weggegangen bin, wollte noch keiner das Abendland retten. Damals wollten alle die D-Mark. Eigentlich aus dem Osten wegzugehen, war für mich keine bewusste Entscheidung. Ich hab’ einen Studienplatz für Informatik gesucht und bin dann in Ulm gelandet. Allerdings musste ich mich erst daran gewöhnen, dass es hier im Westen viel bunter zuging. Außer ein paar Vietnamesen, die in ihren Wohnheimen lebten, gab es im Osten keine Ausländer.

Anne: Und war’s schwierig?

Bernd: Keinesfalls. Es war richtig befreiend, nicht nur in der eigenen Soße zu schwimmen. Mit meinem Beruf bin ich nun auch wirklich in der Welt herumgekommen. Ich kann mir viele Orte außerhalb Deutschlands vorstellen, wo ich leben könnte.

Rolf: Aber die Heimat ist doch die Heimat.

Bernd: Das sagst du, der stolz darauf ist, zusammen mit seinen Vorfahren schon 150 Jahre am gleichen Ort zu sitzen, wie euer Firmenjubiläum zeigt, und nie über den Tellerrand geschaut hat.

Rolf: Ja, darauf bin ich stolz. Wir, der Mittelstand, sind das Rückgrat der Gesellschaft.

Anne: Ist in eurer Jubiläumsschrift auch was zu dem Kapitel Zwangsarbeiter gesagt?

Rolf: Du wirst lachen oder auch nicht. Wir haben dieses finstere Kapitel erwähnt. Im übrigen waren wir Mitläufer wie viele andere. Gut, mein Großvater war in der Partei, blieb ihm ja nichts anderes übrig als Unternehmer.

Anne: Dass du fünf Flüchtlingen einen Ausbildungsplatz angeboten hast, ist das als Wiedergutmachung anzusehen?

Rolf: Was soll der Quatsch, das waren damals andere Zeiten. Wir brauchen heute einfach Fachkräfte. Die Deutschen wollen ja alle studieren und auf keinen Fall sich die Finger schmutzig machen. Im übrigen bin ich mit den Jungs sehr zufrieden.

Bernd: Anne, wie bist du eigentlich zur Flüchtlingshilfe gekommen?

Anne: Ich bin Grundschullehrerin. In meiner Klasse waren einige Flüchtlingskinder, und da hab’ ich gemerkt, dass es an verschiedenen Dingen fehlt, bevor die überhaupt in der Lage sind zu lernen. Manche hatten nicht einmal einen Tisch, an dem sie ihre Hausaufgaben hätten machen können. Im übrigen bin ich im deutsch-türkischen Frauenverein und kenne daher die Probleme der Imigranten

Rolf: Und die wären?

Anne: Zunächst einmal die deutsche Bürokratie. Ansonsten haben deutsche Frauen und türkische Frauen die gleichen Probleme – und zwar mit den Männern.

Rolf: Jetzt hört’s aber auf. Willst du, liebe Anne, mich auf die gleiche Stufe mit einem Türken stellen?

Anne: Rolf, erstens bin ich nicht deine Liebe. Und genau das ist das Problem bei euch Männern: eure Überheblichkeit. Zugegeben, es gibt auch Unterschiede zwischen deutschen und türkischen Frauen. Ich bin schon vor Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil sie mir zu frauenfeindlich ist. Bei vielen türkischen Frauen spielt Glaube und Tradition eine große Rolle. Da hab’ ich quasi als Atheist wenig zu bieten. Und nun will sich meine Tochter auch noch taufen lassen. Ich glaub’, sie ist in den Religionslehrer verliebt. Sonst hab ich keine Erklärung.

Bernd: Ich hab’ ja schon gesagt, dass ich öfters im Ausland bin. Wenn ich nach länger Zeit wieder hier bin, ist mir aufgefallen über was hier diskutiert wird, über Gerechtigkeit und die Rente. Mir würde am Herzen liegen, die Möglichkeiten der Digitalisierung auszuloten und neue Entwicklungen anzustoßen. Aber nein, erst werden alle möglichen Bedenken breit getreten.

Anne: Wenn Bedenken zu haben ein deutsches Merkmal ist, bin ich gern Deutsche. Ohne Angst zu haben, hätte es keine Friedensbewegung gegeben. Und hätten wir der Atomlobby geglaubt, hätte Tschernobyl erst in 10 000 Jahren in die Luft gehen dürfen. Ist aber vor 35 Jahren passiert. Und das Waldsterben findet nun eben 50 Jahre später statt. Nein mein lieber Bernd, meine Bedenken lasse ich mir nicht ausreden. Kurz was ganz anderes: Ich und meine Tochter suchen dringend eine Wohnung. Bei dir Rolf, wie ich gehört habe, ist in deinem Mietshaus eine frei geworden?

Rolf: Ja, kannst haben, 2 Zimmer, 900 Euro kalt.

Anne: Noch nichts von einer Mietpreisbremse gehört?

Rolf: Doch, kannst auch bei mir einziehen. Hast ja vorhin selbst bemerkt, dass bei mir ein Platz frei geworden ist. Umsonst und warm.

Anne: Danke, deine Wärme kannst für dich behalten. Ich nehm’ die Wohnung für 900 Euro kalt.

Bernd: Kommen wir wieder zu Sache: Ein befreundeter Amerikaner der länger hier gelebt hat, sagte mir, er habe das Gefühl, dass ein Teil der Deutschen darin verliebt sei, sich nicht zu mögen.

Anne: Und ein anderer Teil schreit mit hassverzerter Fratze, wir sind das Volk. Dazu kann ich nur sagen, zu einem solchen Volk will ich nicht dazugehören.

Rolf: Ihr tut ja so, als seien die Deutschen ein Volk von Psychopathen. Die meisten gehen ihrer Arbeit nach, verdienen gutes Geld und lassen es sich gut gehen, fahren wenn möglich mehrmals im Jahr in den Urlaub. Gehen ins Fitnessstudio. Ansonsten sind sie das Jahr über auf Festen anzutreffen, von der Maihockete bis zum Glühweintreff auf dem Weihnachtsmarkt.

Anne: Also typische Wohlstandsmitläufer.

Rolf: Aber Anne, doch nicht so sauertöpfisch. Ich habe ja noch das Oktoberfest in München vergessen, wo sie auf die Gemütlichkeit anstoßen. Das sollten wir jetzt auch tun. Ramasan eine Runde auf meine Kosten.

Bernd: Aber arg weit sind wir mit unserer Nabelschau nicht gekommen.

Rolf: Ach was, uns, wird schon was einfallen.

Bernd: Prosit.

Anne: Prosit.

Rolf: Prosit auf die deutsche Gemütlichkeit.