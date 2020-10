Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG und Pistenbully gelten landläufig als Synonym. Das Unternehmen stellt allerdings auch Strandreinigungsgeräte her. Damit haben die Laupheimer Seite an Seite mit vielen Meeresschützern auf der ganzen Welt gegen die Vermüllung der Ozeane gekämpft: Das Unternehmen beteiligte sich am Welttag der Strandreinigung, zu dem die Umweltorganisation Ocean Conservancy aufruft. Kässbohrer war an einem Strand bei San Remo (Ligurien) aktiv, in Venice Beach (Kalifornien) und an mehreren Orten an Ost- und Nordsee.