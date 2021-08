Winter und Klimawandel sind für den Pistenbully-Hersteller Kässbohrer in Laupheim essenzielle Themen. Der vergangene Winter war eigentlich ein Jahrhundertwinter für das Unternehmen, sagt Vorstandssprecher Jens Rottmair: „Es ist extrem viel Naturschnee gefallen.“ Aber Corona hat dem Pistenbully-Hersteller einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Skigebiete in Italien, Frankreich und Deutschland waren komplett zu. Die in Österreich ware...