Rehrücken-Medaillons in Oliven-Kräuteröl oder Spareribs vom Wildschwein in Limonen-Honigmarinade? Beides passt gut auf den Rost, denn Grillen mit der Familie ist ja noch erlaubt in Coronazeiten. Die Jagdpächter in der Region bemühen sich derzeit um mehr Direktverkauf an den Endverbraucher. Denn...