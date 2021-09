Viele Menschen schätzen ganz falsch ein, wo sie selbst auf der Skala von reich bis arm stehen. Die meisten denken, sie gehören der Mitte der Gesellschaft an. Wo man wirklich steht, lässt sich ablesen an Daten der Arbeitsagentur. Sie hat die monatlichen Bruttoentgelte von Vollzeitbeschäftigten an...