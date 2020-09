Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU) bestreikt. Dadurch kam es zu Ausfällen bei Müllabfuhr, Straßenreinigung und Wertstoffhöfen. Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag diebestreikt. Dadurch kam es zu Ausfällen bei, Straßenreinigung und

Streik bei den EBU: Müllabfuhr in Ulm ausgefallen und Recyclinghöfe geschlossen

Wie die EBU mitteilten, waren von dem Streik die Straßenreinigung, der Fuhrpark, der Kanalbetrieb, die Müllabfuhr, die Wertstoffhöfe und die Verwaltung betroffen.

Alle Recyclinghöfe waren am Donnerstag geschlossen. Der Müll wurde nicht abgeholt. Die ausgefallene Müllabfuhr wurde am Freitag nachgeholt. Die Leerungstermine vom 24.09.-25.09.2020 der Restmüll- und Papiertonnen in den Abfuhrbezirken 3, 4 und 5 finden jeweils einen Tag später als gewohnt statt. Die Abfuhr der Gelben Säcke durch die Fa. Remondis ist davon nicht betroffen.