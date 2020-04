Der Apotheker Timo Ried hat den umstrittenen Covid-19-­Schnelltest nach einer Intervention des Regierungspräsidiums aus dem Verkauf in seinen sieben Filialen in Ulm und Neu-Ulm genommen.

Wie berichtet, hatte Ried den Antikörper-Schnelltest Ende vergangener Woche für 29 Euro verkauft – obwohl er laut Fachinformation des Vertriebs „nur für den professionellen Gebrauch zugelassenen“ ist, also für Arztpraxen.

Abgabe von Corona-Tests an Laien ist nicht zulässig

Die Abgabe von Corona-Tests an Selbstanwender und Laien ist gemäß der Medizinprodukte-Abgabeverordnung nicht zulässig“, teilt dazu Dirk Abel, Leiter der Koordinierungs- und Pressestelle des Regierungspräsidiums Tübingen, mit. „Dies wurde dem Inhaber der Ulmer Ried-Apotheken vom Regierungspräsidium umgehend mitgeteilt“, heißt es. Daraufhin habe dieser versichert, „dass ab sofort keine Abgabe von Covid-19-Schnelltests mehr an Laien und Selbstanwender erfolgt“. Am Dienstag waren keine Exemplare mehr zu kaufen. Andere Ulmer Apotheken hatten den aus China stammenden Test, der von der Hamburger Canea Pharma Chemisch-­Pharma-

zeutischen Vertriebsgesellschaft in Deutschland verkauft wird, gar nicht im Angebot.

Antikörpertest liefert in 15 Minuten ein Ergebnis

Es handelt sich um einen Antikörpertest, der einfach zu handhaben ist und in 15 Minuten ein Ergebnis liefert. Ein negatives Ergebnis hat allerdings keine Aussagekraft, weil nach Einschätzung von Virologen meist erst nach Tag zehn der Infektion Antikörper nachweisbar sind – zum Zeitpunkt des Tests kann man also trotz negativem Ergebnis durchaus infiziert sein. Doch auch ein positives Ergebnis ist problematisch: Man kann daraus nicht mit Sicherheit schließen, dass man an Covid-19 erkrankt war, Antikörper gebildet hat und nun immun ist. Denn der Test ist nicht Covid-19-spezifisch, es könnte also auch eine andere Corona-Infektion gewesen sein.

Test frei in Apotheke verkauft: äußerst problematisch

Prof. Thomas Stamminger, Ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Ulm, bezeichnete mehrere Aussagen der Fachinformationen des Tests als „unseriös“. „Äußerst problematisch“ sei es auch, „wenn ein Test, der nur zur Verwendung für Fachkreise vorgesehen ist, frei in einer Apotheke verkauft wird“. Das hat nun ein rasches Ende gefunden.