Die neue Gleisanbindung des Containerbahnhofs Ulm-Dornstadt entlastet den Bahnhof in Beimerstetten. Das war nur eine von vielen Botschaften, mit denen sich die Deutsche Bahn am Mittwoch Abend an die Bürger wandte. Jesko Atanskovic (Projektleiter DB Netz) berichtete über bauliche und gen...