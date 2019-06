Crazy not normal: So feiert der Ulmer Unternehmer Walter Feucht am Freitagabend seinen 70. Geburtstag im Wiley Club in Neu-Ulm.

Neu-Ulm Gala zum 70. Geburtstag von Walter Feucht Bilderstrecke öffnen

Ganz normal oder gar ruhig geht bei diesem Mann nichts – etwas „crazy“ ist er immer. Zum 70. Geburtstag blieb der Ulmer Unternehmer Walter Feucht seinem Lebensmotto treu: Wild verkleidet trafen sich über 300 Geburtstagsgäste im Wiley-Club – crazy not normal!

Stargast des Abends kommt aus New York

Und das war dieser Abend dann in jeder Beziehung. Seine Töchter Jenny und Tanja führten durch eine Revue aus Musical- und Kabarettnummern, aufgeführt von Freunden aus aller Welt. Walter Feucht in blauer Sgt.-Peppers-Uniform war gerührt – und begrüßte begeistert den Stargast des Abends, US-Komponist Frank Wildhorn, der eigens aus New York angereist war. Walter Feuchts Aufruf zu Beginn des Festes folgten alle – bis tief in die Nacht: „Seid heute mal keine Ulmer, seid Miami, seid Latinos. Lasst die Sau raus!“

