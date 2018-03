Medizin 6916 spenden Knochenmark

Ulm / swp

Fast acht Millionen Menschen sind in Deutschland als Fremdspender von Blutstammzellen registriert, bei 6916 wurde vergangenes Jahr Knochenmarkt entnommen. Die Empfänger kamen aus der ganzen Welt: 5014 Spenden erhielten Patienten im Ausland. Das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) in Ulm erhält die Suchanfragen über seine nationalen und internationalen Kooperationspartner – und zwar dann, wenn in der Familie kein passender Spender, beispielsweise für Leukämie-Patienten, gefunden werden kann. Dazu ZKRD-Chef Carlheinz Müller in einer Mitteilung: „Die globale Vernetzung ist für viele Patienten die Rettung, denn die Register weltweit arbeiten unter dem Dach der World Marrow Donor Association zusammen.“ So hat auch das ZKRD in der Helmholtzstraße Zugriff auf weltweit mehr als 32 Millionen potenzielle Lebensretter.