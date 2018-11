Auseinandersetzung 68-Jähriger leicht verletzt

Neu-Ulm / swp

Ein 68-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen bei einer handfesten Auseinandersetzung in der Reuttier Straße leicht verletzt worden. Der Mann war ersten Ermittlungen zufolge von drei jungen Männern im Alter zwischen 17 und 19 Jahren angegriffen worden, er setzte sich daraufhin mit einem Tierabwehrspray zur Wehr. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Neu-Ulmer Polizei nahm den 17-jährigen Haupttäter mit zur Dienststelle, wo er seinen Eltern übergeben wurde. Den genauen Tathergang, sowie den Grund für den Angriff, gilt es noch zu ermitteln. Die beiden Mittäter wurden vor Ort wieder auf freien Fuß gesetzt.