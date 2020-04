Die Mobilfunkgesellschaft Vodafone hat die erste 5G-Station in der Stadt Ulm in Betrieb genommen und damit auch das 5G-Ausbauprogramm gestartet. Das schreibt Vodafone in einer Pressemitteilung.

Perspektivisch sollen insgesamt 40 weitere Mobilfunkstationen aufgebaut werden. Die neue 5G-Station versorgt laut Vodafone einen Umkreis von bis zu zehn Kilometern mit 5G. Zum Start surfen die Menschen an der neuen 5G-Station mit bis zu 200 Megabit pro Sekunde und damit rund 20 Mal schneller als bisher, so die Mobilfunkgesellschaft.

Netz für Smartphone-Besitzer LTE und 5G Verbindung

Grundlage der neuen 5G-Station in Ulm sind die neuen 700 Megahertz Frequenzen, die Vodafone als erster Netzbetreiber in Deutschland aktiviert und 5G so erstmals in die Fläche bringt, schreibt der Mobilfunkanbieter. Der Vorteil sei, dass diese besonders weit ins Land funken und besonders tief in die Häuser hinein. Zudem bringe eine neue Antenne zwei Netze zum Kunden: 5G und LTE (entspricht 4G). Je nachdem welches Smartphone der Kunde hat, stelle die Mobilfunkantenne die passende Mobilfunktechnik bereit.

LTE wird ebenfalls ausgebaut

Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes startet Vodafone auch den weiteren Ausbau des mobilen Breitbandnetzes LTE. Laut eigenen Aussagen versorgt der Mobilfunkanbieter über 90 Prozent der Haushalte in der Stadt Ulm mit LTE. Es gebe aber auch noch weiße Flecken. Für die nächsten 12 Monate seien daher in Ulm noch zwei weitere LTE-Bauvorhaben geplant. Vodafone will eine LTE-Station neu in Betrieb nehmen und zusätzliche Antennen an einem vorhandenen LTE-Standort anbringen. Die geplanten Baumaßnahmen sollen dazu dienen, LTE-Funklöcher zu schließen sowie mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten in das Vodafone-Netz zu bringen.