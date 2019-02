Feierstunde 50 Jahre CDU-Ortsverband Gögglingen

Gögglingen / Bernd Rindle

Zum Jubiläum 50 Jahre CDU-Ortsverband Gögglingen-Donaustetten-Unterweiler bekamen die Christdemokraten den Marsch geblasen, unter anderem gab die Kapelle „Die Wacht am Rhein“. Das war symbolträchtig, denn was die Gründungsmitglieder Anton Kaifler, Alfons Rief, Thomas Renz, Gerhard Füller und Philipp Kaifler 1969 ins Leben gerufen hatten, war so etwas wie die Wacht über die Demokratie.

Und darüber freuten sich bei der Feier nicht nur Karin Graf und Oberbürgermeister Gunter Czisch „saumäßig“. Entsprechend dankte die heutige Ortsverbandsvorsitzende den Gründern, dass sie sich „für unsere Demokratie eingesetzt haben, indem sie den Menschen ein politisch-inhaltliches Angebot gemacht haben und nach ihren Überzeugungen und auf der Grundlage ihrer Werte für unsere Ortschaften und die Menschen gearbeitet haben“.

Die Arbeit an der Basis, so Graf weiter, sei heute wichtiger denn je: „Hier bekommt man mit, was die Menschen bewegt.“ Die Ulmer CDU-Vorsitzende Barbara Münch ergänzte: Die Anliegen der Menschen zu kennen, verhindere den Bau von Luftschlössern und helfe einer Partei dabei, „den Kurs zu halten“.

Anton Kaifler sagte nach einem halben Jahrhundert Kommunalpolitik: „Man muss standhaft sein.“ Das habe der Ortsverband des öfteren unter Beweis gestellt. Am deutlichsten beim Widerstand gegen die geplante Mülldeponie im Donaustetter Wald.

OB Czisch sagte, es nötige ihm Respekt ab, dass der CDU-Ortsverband in Apo-Zeiten gegründet wurde: „Das war ein Statement, sich zu bekennen und öffentlich hinzustehen.“ Und sich dann 50 Jahre lang einzumischen und sich in die Pflicht nehmen zu lassen. „Menschen Politik nahe zu bringen“ sei gerade dieser Tage schwierig geworden, aber wichtiger denn je.

Monika Stolz bezeichnete den Ortsverband als „Schule, Resonanzraum und Erdung“ und als Basis ihrer politischen Karriere, die sie bis zur baden-württembergischen Arbeits- und Sozialministerin gebracht hat. „Ohne Anton Kaiflers Förderung wäre das nicht möglich gewesen.“

1969 waren die Verhältnisse in der Gegend längst nicht mehr so, wie sie der OB in einem kurzen historischen Rückblick geschildert hatte. Sein Blick in die Annalen hatte ergeben, dass die „Donaustetter zu Spiel und Trunk“ und zur „Nachtschwärmerei“ im Allgemeinen neigten. Gelegentlich seien auch „Pfarrer und Lehrer durch übermäßigen Alkoholgenuss aufgefallen“. Spitzenreiter der Verfehlungen seien jedoch „Unzuchtvergehen“ gewesen.