Lag es nur am Wetter? Es lag auf jeden Fall auch am Wetter, dass die Ulmer Aktivisten der weltweiten Klimaschutzbewegung Fridays for Future am Freitag nur ein überschaubares Grüppchen mobilisieren konnten. Kaum mehr als 100 Schüler und Studierende versammelten sich Punkt zwölf Uhr bei starkem Re...