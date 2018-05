Oldtimer 40. Auflage der Technorama

Ulm / swp

Der große Markt für historische Autos, Motorräder und Traktoren geht nun wieder über die Bühne: mit Live-Versteigerung.

Nun auch schon selbst ein Oldtimer: Die Messe Technorama läuft dieses Jahr in der 40. Auflage. Der große Oldtimer-Markt, bei dem Ersatzteile für historische Autos und Motorräder im Vordergrund stehen, geht am Wochenende von Samstag, 5. Mai, bis Sonnntag, 6. Mai, über die Bühne.

Dabei empfiehlt sich normaler­weise die Anreise zum Messegelände in der Friedrichsau per Straßenbahn, weil überregionale Ausstellungsbesucher meist alle Parkplätze in der Oststadt komplett belegen. Bei der Technorama handelt es sich um einen der größten Szene-Treffpunkte in Europa für Schrauber und Sammler.

Initiator Helmut Leicht hatte vor 40 Jahren eine Plattform schaffen wollen, die es den Oldtimer-Enthusiasten ermöglicht, alte Fahrzeuge sowie Ersatzteile und Zubehör zu kaufen und dabei Gleichgesinnte zum Erfahrungsaustausch zu treffen. Das ist die Technorama unter Leichts Nachfolger Jens Güttinger noch heute, wenn auch längst in einer anderen Dimension: mit 850 Ausstellern und erwarteten 25.000 Besuchern. Sie ist damit aus Sicht Güttingers eine Top-Adresse unter den Oldtimer-Märkten – und auch die größte Messe Ulms: mit allen Hallen plus Freigelände.

Freunde alter Fahrzeuge finden hier auch technische Dokumentationen historischer Fahrzeuge und Zubehör für fast alle Marken und Typen. Darüber hinaus gibt es stets eine Verkaufsschau mit Oldtimer-Fahrzeugen in der Donauhalle. Dabei kann man dann mal einen Adler Tr. Ju. RS oder ein original Bugatti sehen. In den hinteren Hallen hat sich zudem ein Markt für Traktoren etabliert, auf dem diesmal Schlepper von Lamborghini dabei sind.

Ein Highlight soll dieses Jahr eine Live-Oldtimer-Auktion unter Moderation des Experten Till Rosenkranz werden. Die Fahrzeuge können bereits am Samstag begutachtet werden. Am Sonntag kommen dann Klassiker mit dokumentierter Vergangenheit unter den Hammer.

Rund um das Messegelände gibt es etwa 3000 Parkplätze. Viele Oldtimerfans reisen schon ziemlich früh an, daher ist der Technorama-Kartenverkauf auch bereits um 7 Uhr geöffnet.