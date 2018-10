Bebauung 40 neue Wohnungen in Wiblingen

40 neue Wohnungen in Wiblingen

Eine „klassische Konversion“, wie es der scheidende Chef-Stadtplaner Volker Jescheck ausdrückt, steht in Wiblingen an der Ecke Binsenweiherweg/Unterkirchberger Straße an. Auf dem Gelände einer aufgegebenen Schreinerei entstehen mehrere Häuser mit insgesamt rund 40 Wohnungen. Der Bauausschuss hat die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Jescheck rühmte die Lage und den „Blick ins Grüne“ auf den benachbarten Wiblinger Friedhof.

Der Bauträger Arkitura aus Neu-Ulm plant insgesamt vier Gebäude mit drei Geschossen und einem Staffelgeschoss entlang der Unterkirchberger Straße. Es sollen Wohnungen mit zwei, dreieinhalb und vier Zimmern entstehen sowie eine Tiefgarage. Insgesamt sind 52 Stellplätze vorgesehen. Die Zahl der Parkplätze trage „nicht gerade dazu bei, die Verkehrswende umzusetzen“, meint Jescheck. Der Investor sei aber der Ansicht, dass Wohnungsinteressenten auch Stellplätze nachfragen. Die Erschließung erfolgt über den Binsenweiherweg.

Helga Malischewski (FWG) äußerte sich erfreut über das Projekt. „Ein privater Bauherr schafft Wohnungen auf einem Platz, der brach liegt.“ Das Vorhaben habe eine lange Vorgeschichte, weshalb es gut sei, dass nun etwas vorwärts gehe. Dass die Schreinerei neben dem Friedhof lag, sei kein Zufall gewesen, erinnerte sich die Wiblingerin: „Dort wurden die Särge hergestellt.“ Auch Winfried Walter (CDU) ist zufrieden. Es sei ein „tolles Konversionsprojekt“, sagte er. „Daran sieht man, welches Potenzial es noch in den Ortschaften gibt.“