Soziales 40 Jahre Neu-Ulmer Eheberatung

Neu-Ulm / Beate Storz

„Wir bekommen zunehmend Anfragen von Flüchtlingen mit Eheproblemen“, sagt Elisabeth Kohn, die Leiterin der Neu-Ulmer Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bistums Augsburg. Seit 1978 besteht die Beratungsstelle und hat heute ihren Sitz am Johannesplatz.

In diesen 40 Jahren hätten sich die Parameter geändert. Früher, berichtet Kohn, seien Hausfrauen gekommen, die sich über ihren Ehemann beklagten, aber darum baten: „Sagen Sie’s bloß nicht meinem Mann, dass ich da war.“ Heute kämen auch Männer.

Und es kommen zunehmend Senioren. Sie wollen sich nach all den gemeinsam verbrachten Jahren nicht von ihrer Frau trennen. Aber sie hätten Eheprobleme aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung von Mann und Frau über die Jahre.

Ein Hauptproblem sei mangelnde Kommunikation zwischen den Ehepartnern, sagt die Beraterin. Das habe weniger damit zu tun, dass die Menschen nicht mehr miteinander reden, weil sie nur noch in ihr Smartphone schauen. Vielmehr arbeiten beide Partner und das immer häufiger zu unterschiedlichen Zeiten, teils auch an verschiedenen Orten, so dass keine Zeit mehr bleibt zum miteinander Reden.

Ein weiteres Problem seien die virtuellen Möglichkeiten zu erotischen Kontakten via Handy. „Das nutzen viele“, sagt Kohn. „Aber kaum jemand sieht derartige Kontakte als Fremdgehen an.“ Der jeweilige Ehepartner allerdings, meist die Frau, leide darunter sehr.

Jedoch versteht sich die katholische Einrichtung sich nicht ausschließlich als Eheberatung. Die 13 Mitarbeiter nehmen sich auch anderer familiärer Probleme an, etwa wenn der Hinterbliebene sehr trauert. 1500 Gespräche pro Jahr führen die Mitarbeiter, darunter Psychologen, Sozialarbeiter, Theologen und Pädagogen.

Bischofsvikar Prälat Bertram Meier ist der Leiter des Augsburger Seelsorgeamtes und kennt Neu-Ulm gut aus seiner dortigen Pfarrerszeit von 1992 bis 1996. „Ihr Dienst ist nicht mit Geld zu bezahlen, ihr Tun ist Gold wert.“ Wichtig für Meier: Diakonie dürfe nie in einen Monolog ausarten, Erfolge gebe es nur im Dialog.