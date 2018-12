Feier 40 Jahre Frauen helfen Frauen

Ulm / Beate Storz

Seit 40 Jahren helfen Frauen Frauen. Jetzt hat der Verein Frauen helfen Frauen im Café im Kornhauskeller seinen runden Geburtstag gefeiert. Das Fest war für Vereinsmitglieder, Mitarbeiter und Unterstützer. Sie wollten sich einen schönen Abend gönnen, mit Festessen, Gesprächen und Unterhaltung durch die Kabarettistin Marlies Blume.

Der Anlass für die Vereinsgründung war hingegen alles andere als schön: Gewalt gegen Frauen. Gisela Tamm ist eine der drei Frauen, die als Vorstand den Verein leiten. Sie blickte in ihrer Rede zurück auf ein Thema, das vor 40 Jahren so aktuell war, wie es heute noch ist.

Die Initiative haben damals 13 Frauen ergriffen. Sie boten ehrenamtlich telefonische Erreichbarkeit, private Aufnahme von betroffenen Frauen und Beratung an. Das war 1978. Gabriele Kupferschmid-John war eine der 13, sie gehört heute zum Vorstand des Vereins. „Ich habe die Frauen mit nach Hause genommen. Das fanden meine Kinder nicht gut. Aber eine andere Möglichkeit hatten wir damals nicht“, erzählt sie. Aus diesem Grund wurde nach einer Zufluchtsstätte für gedemütigte und misshandelte Frauen gesucht. Ein Frauenhaus war notwendig.

Zwei Jahre nach der Gründung mietete der Verein eine Dreizimmerwohnung an, um Frauen und ihre Kinder unterzubringen, die nicht mehr bei ihren Männer leben konnten. Das Ulmer Frauenhaus war autonom geführt. Im Jahr 1985 übernahm dann die Stadt Ulm die Finanzierung von dreieinhalb Planstellen. Das war ein wichtiger Schritt in Richtung Professionalisierung. Der Notruf für vergewaltigte und sexuell belästigte Frauen wurde im Jahr 1996 eingerichtet.

Zwei Jahre später strukturierte sich der Verein neu. Er wandelte sich von der basisdemokratischen Organisation zur hierarchischen. Angelika Glaschick übernahm die Geschäftsführung und hat sie bis heute inne. Im Mai kommenden Jahres wird Anja Schlumpberger ihre Nachfolgerin.

„Es funktionierte nicht mehr mit der Basisdemokratie, deshalb haben wir unsere Organisation geändert. Allerdings haben einige Frauen aus Protest den Verein verlassen“, erinnert sich Gertrud Burghart. Sie ist seit 1986 beim Verein Frauen helfen Frauen. Trotz 40 Jahren erfolgreicher Arbeit: Der Verein hat nach wie vor seine Daseinsberechtigung, denn das Problem gewalttätiger Männer hat sich nicht im Geringsten reduziert.

Unterstützung vom Alt-OB

Im Herbst 2019 soll das neue Frauenhaus eröffnet werden. Gisela Tamm bedankte sich in ihrer Rede beim Alt-OB Ivo Gönner, der den Verein bei der Suche nach einem geeigneten Haus sehr unterstützt habe. Sie ist auch froh, die schützende Hand der Stadt Ulm in Anspruch nehmen zu können, und bedankte sich bei Sozialbürgermeisterin Iris Mann.

Und Tamms Dank galt natürlich den vielen engagierten Sponsoren. Beispielsweise veranstaltet der Inner Wheel Club Ulm den Edelfummel-Flohmarkt im Roxy und spendet den Erlös an den Verein Frauen helfen Frauen. Außerdem überreichten die Damen des Clubs beim Geburtstagsfest, wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit, Geschenkgutscheine für die betroffenen Frauen, damit sie sich und ihren Kindern Weihnachtsgeschenke kaufen können.