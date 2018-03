Sicherheit Lob für die Neu-Ulmer Feuerwehr

Neu-Ulm / Von Edwin Ruschitzka

Auf die Neu-Ulmer Feuerwehr ist Verlass. Dieses Kompliment haben die Aktiven in der Dienstversammlung zu hören bekommen.

Der Neu-Ulmer OB war voll des Lobes: „Die Feuerwehr steht im Ansehen der Bevölkerung ganz weit oben. Denn mit Ihrem Können garantieren sie für Sicherheit.“ Und dieses Können musste die Wehr im vergangenen Jahr gleich mehrfach unter Beweis stellen, wie Kommandant Andreas Hoffzimmer in der Dienstversammlung am Freitag in der Gemeinschaftshalle in Ludwigsfeld Revue passieren ließ.

Von nichts kommt nichts. Und deshalb müssen auch die erfahrenen Feuerwehrmänner und -frauen üben. Über 12.500 Stunden war das im vergangenen Jahr der Fall. Und zählt man darüber hinaus alles zusammen, kommen nochmals 16.617 Stunden für Einsätze, Brandsicherheits- und Wochenendwachen dazu. Insgesamt mehr als 30.000 Stunden – und das für die meisten jedenfalls ehrenamtlich. Frauen und Männer für dieses Ehrenamt zu gewinnen wird immer schwerer. 197 Männer und 17 Frauen zählen die Hauptwache und die dazu gehörenden Löschzüge von Ludwigsfeld, Gerlenhofen, Jedelhausen, Hausen, Holzschwang und Finningen im vergangenen Jahr. Dazu kommen im Neu-Ulmer Stadtgebiet noch die eigenständigen Feuerwehren von Pfuhl, Burlafingen und Steinheim.

Drei Stadtteile schwächeln

Ziel ist es, die Schlagkraft der Feuerwehr zu erhalten. Und das geht nur, wenn sich mehr aus der Bürgerschaft für dieses Ehrenamt interessieren und dauerhaft mitmachen. Das ist mit Ausnahme der Stadtteile Jedelhausen, Hausen und Ludwigsfeld der Fall. Aber in diesen drei Stadtteilen ist die Wehr schwächer als in anderen auf der Brust. Hoffzimmer: „Die Bevölkerung zeigt sich dort sehr zurückhaltend.“

Weshalb die Neu-Ulmer Feuerwehr auf die Jugendarbeit setzt. Wie dem Bericht von Stadtjugendwart Dennis Böhm zu entnehmen war, ist die Anzahl der Jungen und Mädchen im vergangenen Jahr auf 55 gestiegen. Betreut werden auch fünf Jungen aus Steinheim. Die Jugendlichen bei der Stange zu halten, soll auch mit einem umfangreichen Freizeitprogramm gelingen, wozu Fest und Ausflüge zählen. Mit über 40 Jugendlichen und 7 Fahrzeugen war im vergangenen Jahr an der Emil-Schmid-Schule bei einer Großübung schon mal der Ernstfall geprobt worden. Bei 13 Neueintritten im vergangenen Jahr kamen auch 5 Austritte dazu. Insgesamt sind dann aber 7 Jugendliche in den aktiven Dienst gewechselt.

Seit Juni eine Kinderfeuerwehr

Die Neu-Ulmer Feuerwehr geht auch schon auf Jahren Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren zu. Im vergangenen Jahr war dazu eigens eine Kinderfeuerwehr gegründet worden, in der sich 20 Buben und Mädchen tummeln. Sie werden vor allem spielerisch auf das dann doch ernste Thema Feuerwehr vorbereitet.

„Wir sind jederzeit bereit, unser Bestes zu geben“, sagte Hoffzimmer. Wichtig sei auch eine gute Ausstattung. Im vergangenen Jahr war der Auftrag zur Beschaffung einer neuen Drehleiter erteilt worden. Diese soll Ende des Monats ausgeliefert werden. Hoffzimmer zeigte in der Dienstversammlung den Baufortschritt dieses Fahrzeugs an. Im Februar war die Drehleiter auf das Fahrzeug montiert worden. Ein besonders wichtiger Moment. Und da werden sogar die harten Kerle und Mädels unter den Aktiven auf einmal ganz sentimental: Dieser Augenblick wird Hochzeit genannt.