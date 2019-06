Das Roxy in Ulm wird 30 Jahre alt - und feiert sein Jubiläum mit einer großen Party. Bei uns gibt’s Karten für die Feier.

Vor genau 30 Jahren legte die Initiative „Roxy“ den Grundstein zu einem alternativen Kulturzentrum in der Donaubastion in Ulm. Und rund 6000 Veranstaltungen später ist das Roxy noch immer da und eine wichtige Adresse für hochkarätige kulturelle Veranstaltungen in Ulm. Grund genug den runden Geburtstag mit einer fetten Party zu feiern.

Am 21. Juni begleiten die legendären Tanzfabrik-DJs Mo und Tomy das Partyvolk im Ulmer Roxy von 22 Uhr an durch die Nacht – bis in die Morgenstunden.

Wir verlosen 3x2 Tickets – so kannst du gewinnen

Tickets für „30 Jahre Roxy Ulm“ kosten an der Abendkasse 5 Euro - bei uns bekommst du sie mit etwas Glück für lau. Um teilzunehmen, schickst du uns bis 21. Juni (8 Uhr) eine E-Mail an online-redaktion@swp.de mit dem Betreff „Gewinnspiel 30 Jahre Roxy“.

In der Mail muss dein voller Name und deine Adresse stehen. Der Gewinner/die Gewinnerin wird am 21. Juni (ab 10 Uhr) per Zufallsgenerator ermittelt und bekommt eine Mail von uns. Wir wünschen viel Glück!

Folgst du uns schon auf Instagram: @suedwest_presse?

Das könnte dich auch interessieren:

Southside Festival 2019 Auf welches Wetter du dich in Neuhausen ob Eck einstellen musst 2016 mussten die Festivalbesucher vorzeitig ihre Zelte abbrechen. Zehntausende flüchteten vor Donner und Hagel. 25 Musikfans mussten von Sanitätern versorgt werden. Was erwartet die Besucher in diesem Jahr?

Kirchheim unter Teck Krokodile im Badesee? Bürgerseen bei Kirchheim vorübergehend gesperrt Der Bereich um die Kirchheimer Bürgerseen wird aus Sicherheitsgründen mit sofortiger Wirkung gesperrt. Eine Spaziergängerin hatte am späten Abend des 18. Juni 2019 die mutmaßliche Sichtung von drei kleineren Krokodilen im unteren Bürgersee bei der Polizei gemeldet.