Bei dieser prominenten Unterstützung war der Ulmer Vesperkirche am Donnerstag die Aufmerksamkeit vieler Medien sicher: Gerlinde Kretschmann, Frau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten und Schirmherrin aller Vesperkirchen im Land, hat am ersten Tag der 25. Ulmer Vesperkirche selbst zur Schöpfkelle gegriffen und Essen ausgegeben.

„Ich will nicht die Grüß-Gott-Tante sein“, sagt die 72-Jährige. „Es ist doch selbstverständlich, dass ich mithelfe.“ Und so hängt sie sich die weiße Schürze um, reiht sich uneitel in die Reihe der ehrenamtlichen Helfer ein, schöpft abwechselnd Suppe, Nudeln oder Gemüse auf die Teller und spricht mit unverkennbar schwäbischem Zungenschlag: „Lassen Sie es sich schmecken“.

Freundliches Wiedersehen zum Auftakt der 25. Vesperkirche

Viele der Gäste realisieren gar nicht, wen sich da vor sich haben. Stattdessen bleiben ihre Blicke häufig an den anderen Helfern hängen. „Wie schön, dass Sie wieder da sind.“ Dieser Satz ist oft zu hören – erkennbar haben sich zahlreiche Menschen auf den Beginn der Vesperkirche gefreut, Besucher wie Mitarbeiter.

Auch Peter Heiter, Pfarrer der Pauluskirche und Leiter des ökumenischen Aktionskreises, sagt: „Es ist herrlich, dass es jetzt losgeht.“ In den vergangenen Wochen sei viel über die Vesperkirche geredet worden, insbesondere wegen des Geldes. Denn die europaweite Neuregelung der Umsatzsteuer für Spenden ab 2021 sorgt im Vorfeld für Unruhe, auch in Kirchen. Nach langen Diskussionen haben die Ulmer Organisatoren aber beschlossen, 2020 nochmal alles beim Alten zu lassen. Dennoch hat Heiter schon festgestellt, dass die Spendenbereitschaft der Menschen aus Ulm und Umgebung „signifikant gestiegen“ ist, „aber wir sind noch nicht über den Berg“.

Vier Wochen lang tägliches Mittagessen

Vier Wochen lang gibt es jetzt täglich in der Pauluskirche an den festlich gedeckten Tischen Essen und Begegnung. Für den reibungslosen Ablauf sorgt ein Team von rund 200 Ehrenamtlichen, Frauen und Männern. Die Gäste wissen das zu schätzen. „Es ist gemütlich hier“, findet Norbert Nehrents. Seit zehn Jahren kommt er regelmäßig in die Vesperkirche. Das Essen schmeckt ihm, den Preis findet er „mehr als fair“.

Auch der Gesellschaft wegen finden Menschen den Weg hierher: „Ich komme seit 25 Jahren hierher, also seit der ersten Vesperkirche“, erzählt Sabine Maier. „Hier lernt man nette Leute kennen. Ich sitze immer am gleichen Tisch.“ Mit der Zeit sei aus den zufälligen Treffen der Tischnachbarn eine eingeschworene Gruppe geworden, und auf das Wiedersehen freue man sich das ganze Jahr über.

Das Essen schmeckt den Gästen

Das Essen, das im nahen Anna-Stift gekocht wird, schmeckt den Gästen. Zum Auftakt gibt es Selleriecremesuppe, Truthahngeschnetzeltes in Curry-Ananassoße mit Mischgemüse und Nudeln und als Nachtisch Stracciatella-Quark. „Es ist sehr lecker“, sagt eine 62-jährige Frau aus Neu-Ulm, die regelmäßig kommt. „Der Preis tut gut, wenn man von Grundsicherung lebt. Für zwei Euro könnte ich nicht einkaufen und kochen.“ Die Zeit der Vesperkirche ermögliche es ihr, „ein bisschen Geld zu sparen. Dann gibt es vielleicht im Sommer ein neues T-Shirt.“ Außerdem schätzt sie es, dass „die Mitarbeiter hier alle so nett sind“.

Viele Gründe, um die Vesperkirche zu besuchen

Gründe, in die Vesperkirche zu gehen, gibt es zuhauf: Ältere Menschen, die allein leben, freuen sich, hier jemanden zum Reden zu haben. Es sind auch längst nicht nur Bedürftige, die kommen. Wer es sich leisten kann, zahlt mehr für das Essen und unterstützt damit andere. An den Tischen findet Begegnung statt, wenn Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen ins Gespräch kommen. Für Gunter Scheitterlein, einem der Köpfe des Mitarbeiter-Teams, ist die Vesperkirche eine guter Ort in Ulm, „um für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ zu sorgen.

Gut, wenn sich die Prominent kümmert

400 Essen sind am ersten Tag verzehrt worden. Die Helfer freuten sich über die Mitarbeit von Gerlinde Kretschmann. „Es ist doch immer gut, wenn sich die Prominenz kümmert“, findet Gerhard Ackermann, der im 21. Jahr dabei ist. Seine Bilanz des Auftakts 2020: „Es ist wie sonst – und doch jedes Jahr wieder anders.“ Aber schön auf jeden Fall.

Info Die Vesperkirche hat bis Mittwoch, 19. Februar, täglich geöffnet. Essen gibt es von 12 bis 14 Uhr. Der Grundbeitrag für Suppe, Essen, Nachtisch, kaltes Getränk, Kaffee und Kuchen liegt bei 1,50 Euro; wer es sich leisten kann, zahlt fünf Euro und mehr. Der Wert des Menüs liegt bei acht Euro. Die Vespertüte kostet 50 Cent bzw. 1,50 Euro.