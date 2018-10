SSV Ulm 1846 Fußball 1:1 in der Nachspielzeit: Bitteres Remis für die Spatzen

Ulm / SWP/TK

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am Freitag zuhause nur 1:1 gegen Saarbrücken gespielt. Bitter: Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit.

Wie bitter! Der SSV Ulm 1846 Fußball stand in der Regionalliga Südwest gegen eines der Spitzenteams kurz vor einem wichtigen Dreier: Adrian Beck hatte die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler in der 82. Minute per Kopf in Führung gebracht. Im Duell der Plätze vier (Ulm) und drei (Saarbrücken) bahnte sich ein Platztausch zugunsten der Spatzen an. Doch dann kam der Saarbrücker Steven Zellner in der Nachspielzeit und netzte wuchtig zum 1:1 ein.

Ausgeglichen und wenig Chancen

Vom Start weg entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel – beide Teams schienen sich in die Partie tasten zu wollen. Einmal klärten die Spatzen nach Schwierigkeiten (4.), dann setzte Ulms Vitalij Lux einen Drehschuss neben den Kasten (7.). In der 15. Minute setzte Nico Gutjahr einen Kopfball über das Tor, doch das war es dann auch schon fast an Highlights in der ersten Hälfte. Dafür agierten beide Teams zu diszipliniert.

An diesem Bild änderte sich zunächst auch nichts. Torraumszenen, Abschlüsse und Chancen blieben Mangelware – oder wurden in letzter Sekunde vereitelt. Einzig Ardian Morena prüfte in der 60. Minute Saarbrückens Keeper mit einem Weitschuss. Ansonsten: Ulm bemüht und mit mehr Balssbesitz, Saarbrücken abwartend und auf Konter aus. Dann aber die 82. Minute: Mit einem wuchtigen Kopfball auf Flanke von Tino Bradara brachte Beck die Spatzen auf die Siegerstraße. Eben aber nur bis zur Nachspielzeit. Dann kam Zellner – und Saarbrücken doch noch zum Ausgleich.

