Straßenbau 160 Tonnen-Brücke zur Seite gelegt

Ulm / Ulrike Schleicher

Jetzt müsste man als Fußgänger fliegen können: Denn wer vom Söflinger Schlittenhang hinüber zum Fort Unterer Kuhberg will, muss seit Samstag einen Umweg gehen. Der Fußgängersteg ist weg. Viele Spaziergänger hatten ihn weiterhin genutzt, obwohl er bereits seit Ende März aus ernsthaften Sicherheitsgründen gesperrt war.

Der Grund: Ein Lkw-Fahrer hatte Anfang des Jahres vergessen, seine Kippmulde nach unten zu fahren und war damit vermutlich mit hoher Geschwindigkeit gegen die 40 Meter lange Brücke gefahren. „Zeugen sagen, sie hat wirklich hin- und hergewackelt“, erinnert sich Gerhard Fraidel, Leiter der Abteilung Verkehrsinfrastruktur der Stadt. Kaputt war aber nicht die Brücke, sondern die Betongabeln.

Lösung ohne Gerüst

Die müssen jetzt von oben her abgetragen werden. Und das geht nur, wenn man entweder ein kompliziertes Gerüst baut, das den Verkehr auf Wochen hinaus auf Ulms Schwerlast-Tasse behindern würde, sagt Fraidel. Oder man macht es so wie am Samstagmorgen geschehen: Zwei 500 Tonnen schwere Kräne einer Firma aus Kehl heben den Steg – er wiegt 160 Tonnen – aus den Gabeln und legen ihn an die Böschung parallel zum Kurt-Schuhmacher-Ring.

Die spektakuläre Aktion hatte bereits am Freitag begonnen. „Der Konvoi mit acht Fahrzeugen kam gegen 20 Uhr in Ulm an“, sagt Fraidel. Der Weg über die B10 und den Ring sei problemlos gewesen. Bis um 23 Uhr bauten rund 20 Männer, darunter Mitarbeiter einer Baufirma aus Baltringen, die gewaltigen Kräne auf.

Als es am Samstagmorgen zu dämmern begann, wurde der Steg an zwei Stellen durchbohrt, damit die Aufhängungen montiert werden konnten. Um etwa 8.30 Uhr ging es los. Über Funk gab ein Mann den Kranführern Anweisungen, damit diese den Steg im gleichen Tempo und gleicher Zugkraft nach oben hievten. Nichts durfte aus dem Gleichgewicht geraten. „Schade, dass man das nicht auch mit der Adenauer Brücke machen kann“, bedauerte Baubürgermeister Tim von Winning, der zusammen mit ein paar wenigen Schaulustigen die Aktion am Morgen verfolgte.

Rund 30 Meter hoch schwebte der Fußgängersteg über der Straße, dann begannen ihn die Kranführer simultan zu drehen. „Jetzt wird’s spannend“, meinte ein Zuschauer, denn Laien konnten sich zunächst schwer vorstellen, wie das vor sich gehen sollte. Es klappte reibungslos. Die Brücke liegt nun an der Böschung parallel zur Straße und wird laut Projektleiter Timo Roth von der Stadt winterfest gemacht. „Sie ist noch in einem guten Zustand, den wollen wir erhalten.“ Deshalb werde sie in Folie eingepackt. Vermutlich im März, wenn es die Temperaturen zulassen, würden die Betongabeln repariert. Dann wird es nochmals spektakulär am Schlittenhang.