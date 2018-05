Tierheim 16 Katzen aus Wohnung geholt

Ulm / Carolin Stüwe

Dem Personal des Tierheims geht die Arbeit nicht aus. Nebenher läuft der Neubau der Gebäude für 2,3 Millionen Euro.

Bei einer Wohnungsräumung in Balzheim, die von einer Gerichtsvollzieherin veranlasst wurde, haben Mitarbeiter des Tierheims für Ulm/Neu-Ulm und Umgebung dieser Tage 16 Katzen in Obhut genommen, drei davon sind trächtig. Sie seien zwar in einem guten Pflegezustand, aber nicht geimpft. Das größere Problem: Die Noch-Besitzer, ein Mann und eine Frau, möchten alle Tiere zurückhaben, sobald sie eine neue geeignete Wohnung gefunden haben.

„Erst wenn uns die Einverständniserklärung des künftigen Vermieters und ein Grundriss der neuen Wohnung mit genügend Räumen vorliegt, geben wir die Katzen wieder heraus“, sagt Tierheimleiter Ralf Peßmann. An Wohnraum rechne man vier Quadratmeter pro Katze plus zwei Quadratmeter für jede weitere, selbst wenn Freigänger darunter sind.

Die drei trächtigen Katzen können noch mal jeweils bis zu vier Junge bekommen. Müssen die Mütter später dann kastriert werden? Eine rechtliche Handhabe dafür gebe es nicht, aber der zuständige Veterinär, der gemeinsam mit dem regionalen Tierschutzverein diese Katzenhaltung im Auge behalten wird, werde auf diese Notwendigkeit hinweisen, sagt Peßmann.

Er selbst und seine acht Tierpfleger haben eh schon alle Hände voll zu tun, berichtete Dagmar Kaufmann Widder, die Vorsitzende des Tierschutzvereins, bei der Mitgliederversammlung. Allein 2017 wurden im Tierheim 1361 Tiere versorgt, davon 414 Katzen, 206 Hunde, 210 Igel (dringend gesucht werden private Igelstationen), 84 Kleintiere wie Hasen, 159 Vögel und sogar zwei Königspythons.

Wie berichtet wird das Tierheim im Örlinger Tal bei laufendem Betrieb umgebaut. Das neue Kleintierhaus soll im September fertig sein. Als nächstes folgt ein neues Hundehaus mit Außengehegen, die eine Gruppenhaltung sozialisierter Hunde möglich machen. Beide Bauabschnitte (Kosten 1,2 Millionen Euro) finanziert ein Spender vor, der das Tierheim seit Jahren unterstützt.

Überdies rechnet der Verein mit Zuschüssen vom Ministerium ländlicher Raum, sofern die Städte Ulm und Neu-Ulm „ihr“ Tierheim ebenfalls bezuschussen, erklärte Schatzmeister Horst Widder. Zudem werden in den nächsten drei bis vier Jahren ein Katzenhaus, ein Empfangsraum für Besucher und ausreichend Personalräume geschaffen. Alle Neu- und Umbauten werden auf 2,3 Millionen Euro geschätzt.

Lob für Vorstandschaft

Bei den Wahlen blieb alles wie bisher: Dagmar Kaufmann-Widder wurde für weitere zwei Jahre zur Vorsitzenden des Tierschutzvereins gewählt, ihre Stellvertreterin ist Regina Bertele, Schatzmeister Horst Widder und Schriftführerin Rosita Schauber. Der wiedergewählte Beirat und Tierheim-Tierarzt Dr. Jörg Ludwig lobte nicht nur die Vorstandschaft für „ihre super Leistung“, sondern auch die Tierpfleger, die sich viel Wissen angeeignet hätten und „sehr verlässlich sind“. „Allerhöchsten Respekt vor der Leistung des Vorstands seit 2000 hat auch Roland Häußler, der Leiter der Bürgerdienste und Vertreter der Stadt Ulm. Denn vor dem Jahr 2000 war das Tierheim von damaligen Betriebsleitern so heruntergewirtschaftet worden, dass die Städte auszusteigen drohten mit ihren jährlichen Zuschüssen.