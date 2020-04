Nun steht fest: Im Olga- und Josef Kögel-Haus in Wiblingen haben sich mehrere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Pressesprecherin der Stiftung Liebenau am Dienstag mit, nachdem am Montag lediglich der Verdacht bestanden hatte, dass das Virus eingeschleppt wurde (wir berichteten).

Hauseigener Pandemieplan tritt in Kraft

Demnach sind nun 16 Personen, davon elf Bewohner, betroffen. Fünf werden im Krankenhaus behandelt. Die anderen zeigten derzeit keine bis nur leichte Krankheitssymptome. Auf den Infektionsfall seien die Verantwortlichen und Mitarbeitenden vorbereitet gewesen, so die Sprecherin. „Zusätzlich zu den seit März bestehenden Zutrittsbeschränkungen trat bei Kenntnis der ersten Corona-Infektion der hauseigene Pandemieplan in Kraft.“

Er sehe vor, dass infizierte Personen sofort nach Bekanntwerden des Testergebnisses in Quarantäne kommen, sofern sie nicht im Krankenhaus behandelt werden müssen. Alle anderen Bewohner blieben soweit wie möglich in ihren Zimmern. Ihr Gesundheitszustand werde beobachtet und dokumentiert, um eventuelle Krankheitszeichen frühestmöglich zu erkennen.

Gesamtes Team ausgewechselt

Nach den positiven Testergebnissen ordnete das Gesundheitsamt präventiv häusliche Quarantäne für einen Großteil der Mitarbeitenden an. Das sei eine besondere Herausforderung: „Fast das komplette Team musste kurzfristig ersetzt werden.“ Das sei gelungen, da Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen der Stiftung Liebenau und Pflegekräfte aus der Verwaltung bereit waren, im Heim einzuspringen.

Schwere Herausforderungen bleiben

„Wir müssen jetzt auf Sicht planen“, sagt Regionalleiter Bernd Reik zu der neuen Situation. Die Dienstpläne würden wochenweise gemacht und dabei dann auch die Mitarbeiter nach beendeter Quarantäne wieder einbezogen. Mit Schutzausrüstung sei das vor kurzem eröffnete Haus ausreichend ausgestattet. Reik erwartet, „dass uns die aktuelle Situation in den nächsten Wochen immer wieder herausfordern wird.“