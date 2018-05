Tag der Arbeit Mai-Demo: 1500 kommen auf den Weinhof

Ulm / Amrei Groß

Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit sind so wichtig wie nie. Das ist die Botschaft des diesjährigen Tags der Arbeit.

Klare Kante gegen Rechts, bezahlbarer Wohnraum, mehr Zeit für Kinder und Eltern: Die Forderungen, die gestern bei der Maifeier des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) laut wurden, deckten ein breites Themenspektrum ab. Der Zulauf war gut: Rund 850 Teilnehmer zählte die Polizei beim Demonstrationszug über den Altstadtring zum Münsterplatz, später hörten trotz ungemütlicher Witterung mehr als 1500 die Ansprachen auf dem Weinhof.

Als Hauptredner trat Uwe Hildebrandt auf. Der Landesbezirksvorsitzende stellte seine Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) als älteste deutsche Organisation ihrer Art vor: „Wir sind 152 Jahre alt.“ Notwendig sei die NGG bis heute: „Das Prinzip ‚gemeinsam sind wir stark’ hat nach wie vor seine Gültigkeit“, sagte Hildebrandt. Neu sei, dass für viele Menschen nicht mehr alleine ein hoher Verdienst im Vordergrund steht. Zunehmend rücke der Wunsch nach mehr Zeit für die Familie in den Fokus. Gleichzeitig strebten Arbeitgeber eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes an. Teilweise stünde die Forderung nach 13-Stunden-Tagen im Raum. „Das gilt es zu verhindern“, betonte Hildebrandt.

Aufmerksamkeit gab es auf dem Weinhof auch für die Beschäftigten des von der Schließung bedrohten Daimler-Forschungszentrums am Eselsberg. „Unsere Mitarbeiter haben in den letzten drei Jahren mehr als 25 nationale und internationale Preise für herausragende Innovationsleistungen gewonnen“, sagte Petra Boeger aus dem Daimler-Betriebsrat. Dennoch steht das Zentrum vor dem Aus: Von 2019 an soll die Erforschung entscheidender Zukunftsthemen wie Elektromobilität und autonomes Fahren in Untertürkheim und Sindelfingen stattfinden. „Wir halten diese Entscheidung für schlecht durchdacht“, sagte Boeger.

„Daimler macht einen Fehler“

Ulms OB Gunter Czisch formulierte es deutlicher: „Daimler macht hier einen Fehler“, sagte er unter Szenenapplaus. Der Konzern könne auf den Standort Ulm nicht verzichten. Diese Botschaft werde die Stadt nach außen tragen. „Wir wollen nicht jammern, sondern selbstbewusst unsere Stärken hervorheben“, erklärte der OB. Daimler müsse erkennen, welche Chancen in der Region stecken und „wie wenig vernünftig es ist, auf diese Kompetenzen und Netzwerke zu verzichten“.

Czisch rief außerdem zum Zusammenhalt über alle Nationen auf. „Das ist der Klebstoff, der diese Stadt zusammenhält“, sagte er. Immer stärker werdende nationalistische und antidemokratische Strömungen veränderten das Bild und das Wesen Europas: „Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit sind Werte, um die wir immer wieder ringen müssen.“

Für die streikenden Tageszeitungsredakteure sprach Martin Hofmann von der SWP. Er kritisierte das Angebot der Verlage, die in der fünften Verhandlungsrunde lediglich Gehaltssteigerungen von knapp einem Prozent in diesem und dem folgenden Jahr in Aussicht gestellt hatten. „Dieses Angebot ist nicht akzeptabel“, sagte Hofmann. Es liege deutlich unter den geschätzten Inflationsraten. „Journalismus ist eigentlich ein toller Beruf“, bekannte er. Er müsse jedoch attraktiv bleiben.

Die DGB-Jugend stellte den Mangel an bezahlbarem Wohnraum ins Zentrum. „Zum Erwachsenwerden gehört, auf eigenen Beinen zu stehen“, sagte Seija Knorr. Dazu brauche es eine eigene Wohnung. Viele könnten sich das nicht leisten „Der Anteil der Lebenshaltungskosten, die für Miete anfallen, ist der seit Jahren am schnellsten wachsende Posten.“ Knorr forderte eine drastische Erhöhung der Bundesmittel zur Förderung von sozialem Wohnungsbau. Sie rief die SPD auf: „Stell’ dich auf unsere Seite und setz’ dich durch im Kampf um eine wirksame Mietpreisbremse!“