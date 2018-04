Wettkampf Tennis-WM der Senioren in Ulm und Neu-Ulm

Ulm / jon

Im August findet die Tennis-WM der Senioren in Ulm und Neu-Ulm statt. Die CDU fordert, die Veranstaltung finanziell angemessen zu unterstützen.

Vorteil Ulm und Neu-Ulm: Die Tennis-Weltmeisterschaften der Senioren sollen in diesem Jahr in Ulm und Neu-Ulm stattfinden. Nachdem die WM der Spieler im Alter von 50-65 Jahren zuletzt in Miami und Helsinki Station machen, wollen der Deutsche Tennis Bund und die International Tennis Federation das Turnier in diesem Jahr vom 12.-25. August an der Donau austragen. Aufgrund der zentralen Lage in Europa rechnen die Veranstalter mit bis zu 1500 Aktiven aus aller Welt, das wäre Teilnehmer-Rekord. Die CDU-Fraktion hat wegen der großen medialen Wirkung für die Doppelstadt den Oberbürgermeister aufgefordert, die Veranstaltung „angemessen“ zu unterstützen.