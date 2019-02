Kriminalität 15-Jähriger ausgeraubt und geschlagen

Ulm / swp

Zwei Unbekannte haben am Samstagabend in der Neuen Mitte einen 15-Jährigen geschlagen und ausgeraubt. Die Männer hatten dem Jugendlichen laut Mitteilung der Polizei gegen 22 Uhr den Weg versperrt und Geld gefordert. Da er der Forderung nicht nachkam, schlug einer der beiden Männer zu. Schließlich händigte der bedrängte Jugendliche wenige Euro aus. Durch die Schläge wurde der Junge im Gesicht verletzt und seine Brille ging zu Bruch. Die Verletzungen wurden von einer Rettungswagenbesatzung an Ort und Stelle behandelt. Die unbekannten Täter werden als etwa 1,85 Meter groß und dunkel bekleidet beschrieben. Beide Männer sprachen nur schlecht Deutsch.