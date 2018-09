Airbnb Zwischen Bettenboom und Wohnungsmangel

Von Caroline Holowiecki

Stuttgart ist in. Im vergangenen Jahr besuchten erstmals mehr als zwei Millionen Urlauber die Landeshauptstadt, die Zahl der Übernachtungen stieg auf knapp 3,8 Millionen, und für dieses Jahr zeigt die Halbjahresbilanz bereits ein Plus von 0,7 Prozent bei den Gästen und gar 3,3 Prozent bei den Übernachtungen an. Von diesen Touristen ziehen immer mehr in Wohnungen, die Privatleute auf Internetportale anbieten – zum Beispiel auf Airbnb.

Die Stadtverwaltung Stuttgart hat für 2017 untersucht, wie sich der Markt entwickelt hat. Privat vermietete Betten machten demnach 13 Prozent des Beherbergungsgewerbes aus. Die Analyse der Stadtverwaltung zeigt, dass sich dieser Markt zwischen 2015 und 2017 verdoppelt hat. Die Verwaltung hat im gesamten Stadtgebiet 867 Anbieter ausfindig gemacht, die 1080 Unterkünfte anboten. Das Rathaus betont die geringe Bedeutung. „Bei dem Großteil der angebotenen Airbnb-Objekte handelt es sich um Kurzzeitvermietungen, die ansonsten vom Gastgeber selbst bewohnt werden, wodurch dem Wohnungsmarkt kein Wohnraum entzogen wird.“

Seit geraumer Zeit wird aber eine heftige Debatte zum Thema Wohnraumknappheit geführt wird. Anbieter von privaten Wohnungen für Urlauber sind ratlos. Till Zieger, der in seiner Wohnung in Hoffeld Touristen, Messebesucher oder auch Verwandte der Nachbarn aufnimmt – völlig legal –, spricht von einer Verunsicherung bei den Gastgebern und einer „Hexenjagd“. Der 61-Jährige richtet regelmäßig über den Homesharing-Club Stuttgart Treffen von Airbnblern aus der Region aus, bei denen sich Gastgeber austauschen. Er sagt: „Man hat so langsam ein schlechtes Gewissen. Dabei möchten wir etwas Gutes tun.“

Ein Zweckentfremdungsverbot gibt es seit 2016. Darunter fällt, dass Appartements nicht dauerhaft an Urlauber vermietet werden dürfen. Die Analyse der Verwaltung hat für 2017 rund 340 Wohnungen als reine Ferienwohnungen ausgemacht. Ob eine Zweckentfremdung vorliegt, ist unklar. Dazu weiß die Stadt zu wenig über die Objekte. Die Fluktuation ist hoch, und wo genau die Wohnungen liegen, kann man online nicht ermitteln.

An der Situation wird sich so bald nichts ändern. Während sich etwa in München beim üppig ausgestatteten Sozialreferat allein acht Sonderermittler ausschließlich Ferienwohnungen widmen, hat Stuttgart nur zwei Stellen, auf denen sich drei Personen mit der Zweckentfremdung befassen. Die Verwaltung hat jüngst einen Vorstoß gewagt, an die Adressen der Vermieter heranzukommen, um dann leichter überprüfen zu können, ob alles mit rechten Dingen zugeht.

Airbnb selbst lehnt die Herausgabe aus Datenschutzgründen ab, auch das Wirtschaftsministerium des Landes will den Zugriff nicht erleichtern. „Dieser Bürokratieaufwand würde voraussichtlich – ebenso wenig wie der bisherige Gesetzesvollzug – nicht durch Gebühreneinnahmen und Geldbußen gedeckt“, teilt eine Sprecherin mit, zumal die Kommunen heute Möglichkeiten hätten, um mittels der Auskunftspflichten zu kontrollieren.

Der Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein ist derselben Meinung. Im Hinblick auf die überschaubaren Fallzahlen stünde die Auskunftspflicht „in keinem vernünftigen Verhältnis“ zum gewünschten Ergebnis. „Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen“, sagt der Vorsitzende Klaus Lang. Stattdessen empfiehlt der Verein, die Entwicklung zunächst einmal zu beobachten. Werde aber festgestellt, dass die unzulässige Kurzzeitvermietung deutlich zunehme, könne dann über geeignete Mittel diskutiert werden.