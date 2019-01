Ermittlungen Zwei Männer sterben im Polizeigewahrsam

Stuttgart / Melissa Seitz

Es ist eine Nachricht, die Fragen aufwirft: Seit rund vierzehn Jahren gab es keine Toten im Stuttgarter Polizeigewahrsam. Plötzlich, innerhalb von vier Tagen, sind zwei Männer in der Ausnüchterungsanstalt des Polizeipräsidiums Stuttgart gestorben. Das gaben die Staatsanwaltschaft und die Polizeipräsidien Ludwigsburg und Stuttgart in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Die beiden Männer wurden unabhängig voneinander in Gewahrsam genommen. Ein 48-Jähriger ist am Dienstag, 22. Januar, in einer Stuttgarter Straßenbahn aufgefallen. „Der Mann war stark angetrunken. Bahn-Mitarbeiter haben es der Polizei gemeldet“, sagt Stefan Keilbach, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart. Der Mann kam in eine Ausnüchterungszelle – zum eigenen Schutz, wie es heißt. Am Mittwoch um 2.15 Uhr wurde er tot aufgefunden. Ein Gerichtsmediziner stellte die Todesursache fest: eine innere Kopfverletzung.

Drei Tage später, am Samstag, 26. Januar, lag ein 52-Jähriger tot in einer Ausnüchterungszelle des Polizeipräsidiums. Der alkoholisierte Mann war einen Tag zuvor von der Polizei aufgrund eines Vorführungshaftbefehls festgenommen worden und sollte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Die Nacht verbrachte er in einer Ausnüchterungszelle. Gegen 5.35 Uhr fanden Polizeibeamte den leblosen Körper. Todesursache: noch unklar.

Keine Beule aufgefallen

„Beide Männer wurden zuvor von einem Arzt untersucht“, erklärt Keilbach. Der Arzt bescheinigte die Haftfähigkeit, beurteilte also ihren Gesundheitszustand. Oft wird diese Untersuchung ohne Geräte gemacht, sodass keine sichere Prognose gemacht werden kann. „Wir überprüfen nur die Vitalwerte. Sind die Atemwege frei? Wie ist der Puls und der Blutdruck? Funktioniert das Herz-Kreis-Lauf-System?“, erklärt der Pressesprecher. Dass der 48-Jährige eine Kopfverletzung hatte, sei nicht aufgefallen. „Es gab keine Beule oder blutende Verletzung.“

In der Ausnüchterungsanstalt arbeiten 30 Polizeibeamte, 5 bis 6 Polizisten in einer Schicht, ein Arzt sitzt in der Nacht von 20 bis 6 Uhr in einer kleinen Praxis im Gebäude. Jede Stunde werde die Zelle aufgeschlossen und nach dem Insasse geschaut. „Die Polizisten überprüfen die Atmung und schauen, ob er ansprechbar ist. Im Notfall wird der Arzt kontaktiert.“ So sei es auch in der Nacht des 22. und des 25. Januars gewesen, betont Keilbach.

Dass Verschwörungstheoretiker nach diesem Vorfall glauben könnten, dass jemand Drittes seine Hände im Spiel hatte, ist Keilbach klar. „Wir waren auch geschockt und perplex“, sagt er. Es sei aber reiner Zufall, dass zwei Menschen so kurz nacheinander in einer Ausnüchterungszelle sterben. „Wieso sollten wir jemandem etwas antun?“

Die Ermittlungen zu dem Fall hat die Kripo Ludwigsburg übernommen – aus Neutralitätsgründen. Um die genauen Todesursachen zu klären, werden die Leichen obduziert.