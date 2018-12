Essen an Weihnachten Zum Fest darf es gern ein bisschen mehr sein

Stuttgart / Barbara Wollny

Schon seit Wochen zeigt sich die Stuttgarter Markthalle mit ihrem prächtig geschmückten Christbaum, dekorativen Tannengirlanden und bunten Kugeln in Festtagsstimmung. Noch mehr als sonst im Jahr sind die Stände mit Köstlichkeiten aus aller Welt gefüllt. Bei Feinkost Guschee, der persische und französische Spezialitäten anbietet, gehen jetzt deutlich mehr frische Trüffel, Biogeflügel und Delikatessen wie Wildsalami oder Gänseleber über die Ladentheke, berichtet Inhaber Khalil Safar. Das breite Angebot an ungarischen Salamis bei Feinkost Veizuglou wird im Dezember immer um mohngefüllte Weihnachtskuchen und knallbunte Weihnachtsbonbons ergänzt – beides nationale Spezialitäten, die vorwiegend von Stammkunden erstanden werden.

„Lachs, Kaviar, Gans, Trüffel, Rinderfilet – es gibt nichts, das es bei uns nicht gibt“, sagt Kamal Ismaiel, Geschäftsführer bei Feinkost Böhm in der Kronprinzenstraße. Auch hier wurde das umfangreiche Sortiment in den Wochen vor dem Fest weiter aufgestockt. „Unsere Kundschaft hat einen guten Geschmack und an den Festtagen einen noch exklusiveren. Mit der Tendenz weniger, aber feiner“.

Kuchen von einer Modemarke

Ismaiel weiß, dass sich Stuttgarter am Heiligen Abend zwar gerne noch mit Kartoffelsalat und Würstchen begnügt. An den Feiertagen aber ist Schluss mit der Bescheidenheit. Dann gibt es japanisches Wagyū-Rinderfilet für 34 Euro pro 100 Gramm. Und danach ein Stückchen vom Dolce-und-Gabbana-Weihnachtskuchen. Die italienischen Modeschöpfer haben auch gleich eine Blechdose zum Hefegebäck entworfen, das mit 55 Euro etwas teuer geraten ist.

TV- und Sternekoch Vincent Klink gehört das Lokal Wielandshöhe an der Alten Weinsteige. In den Tagen vor dem Fest wird viel Traditionelles serviert. „Es gibt sicher Betriebe, die sich auf ein junges Publikum konzentrieren und ständig neue Trends anbieten müssen. Wir sind seit 40 Jahren am Start. Unser Publikum geht mit der Saison und so ist bei uns gerade Ente und Gans angesagt.“

Bei ihm zuhause gibt es Fondue. „Da ich das ganze Jahr koche wie der Teufel, herrscht an Weihnachten ziemliche Ruhe.“ Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es bei Klink Käsefondue, mit dem Käse, der vom Restaurant übrig ist. Am zweiten Feiertag ist Familienfest bei seiner Schwester. „Dann heißt es essen, bis die Schwarte kracht: Diverse Gänse, Spätzle, Kartoffelsalat und viel Soß, Wein und Schnaps.“

Im Frischeparadies im Stuttgarter Osten ging es die letzten Tage rund, erklärt Betriebsleiter Stefan Hagge. Dort, wo neben dem verwöhnten Stuttgarter Publikum auch Kunden aus der Gastronomie und Hotellerie einkaufen und mehr als 12 000 Artikel – Schwerpunkte Fisch, Seafood, Fleisch und Geflügel – bereitstehen, ist vor Weihnachten noch stärker als sonst die Luxusklasse gefragt. „Edelteile vom Rind wie Filet und Roastbeef. Gerne wird hier auf Dry-Aged-Ware, am liebsten noch aus heimischen Gefilden, zurückgegriffen. Immer ein Dauerbrenner ist Gans oder Ente. Frisch und aus Deutschland müssen sie sein. Am meisten gefragt sind unsere Oldenburger Gänse oder Enten“, erklärt Hagge.

An der meterlangen Fischtheke des Lebensmittelgeschäfts wird viel Lachsfilet verlangt oder große Kabeljau-Loins aus Islands. „Das sind die praktisch grätenfreien Rückenfilets des Fischs, die bei allen Profiköchen hoch begehrt sind. Aber auch Zanderfilet läuft bestens. Das wird schön kross auf der Haut gebraten.“

International dominieren ebenfalls Traditionen das Fest. Bei Carmela Fraccalvieri, die mit ihrer Familie das italienische Restaurant Incontro in Stuttgart-Mitte führt, wird privat groß aufgetischt. „Am 25. Dezember sitzen wir ab Mittag bis spät in die Nacht zusammen. Es gibt viele Gänge. Unter anderem mache ich eine Pasta al Forno mit Bällchen aus drei verschiedenen Sorten Fleisch und Zicklein mit Salat. Dazwischen spielen wir Tombola, eine alte italienische Weihnachtstradition.“

Auch im hohen Norden geht es traditionell zu. Die Studentinnen Olga Vallin und Laura Rousti vom finnischen Pavillion auf dem Weihnachtsmarkt wohnen weit nördlich von Helsiniki. „Weihnachten ist bei uns gemütlich, man geht vielleicht etwas saunieren, aber immer auf den Friedhof, um Kerzen anzuzünden“. Auf dem Esstisch steht traditionell der Weihnachtsschinken. Reh-, Elch- oder Wildentenfleisch sind Alternativen. „Und zum Nachtisch trinken wir lieber ordentlich was von unserer finnischen Glühweinvariante Glögi.“