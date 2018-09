Gastro-Tipp Zum Ausklang ein Cocktail mit Stadtblick

Stuttgart / Rainer Lang

Für Mehmet Duman ist das Lokal ein Baby, das er großziehen muss. „Auf dem Stuttgarter Markt sind wir noch nicht so recht angekommen“, meint der 36-Jährige. Der Leiter des Restaurants des Designhotels „Jaz“ im Europaviertel ist überzeugt, dass sich das ändert. Beste Voraussetzungen sind in dem für luxuriöses Wohnen bekannten Hochhaus „Cloud No7“ vorhanden.

Bei der Einrichtung des Restaurants mit 110 Plätzen wurde an nichts gespart, von edlen Ledersesseln über samtbezogene Bänke bis zur kupferummantelten Bar. Die Aluminiumplättchen an der Decke, zum Teil mit Autogrammen prominenter Gäste, unterstreichen das moderne Ambiente. Drauf legt Duman viel Wert. Er will sich dadurch von anderen Restaurants abzuheben. Diesen Anspruch drückt schon der Name „Rhythms, Bar and Kitchen“ aus. „Lässig, locker und urban“ lautet das flapsig formulierte Motto. Bisher wirkt das kulinarische Angebot eher noch konventionell, wenn auch neben Pasta, Hamburger und Steak Dry Aged Beef serviert wird.

Der in Stuttgart geborene Gastronom will künftig mehr als Suppen, Salate, Rib Eye Steaks (ab 32 Euro) oder Rinderfilets (ab 21 Euro) anbieten. In Form von Tapas möchte er die Gerichte zum Teilen in der Mitte des Tischs servieren. „Unsere Gäste sollen sich wie im Wohnzimmer bei Freunden fühlen“, erläutert Duman. Schon jetzt ist Unterhaltung beim Essen mit DJs und Live-Musik ein Markenzeichen.

Besonderen Wert hat der Restaurantchef auf qualitativ gute Weine gelegt. Wie bei Gemüse und Fleisch setzt Duman auch hier auf Regionalität. Rund 80 Prozent der Weine kommen aus Württemberg. Ausgeschenkt werden die offenen Weine (ab 6 Euro) in einer Menge von 0,15 Litern aus der Flasche am Tisch. Um sicher zu gehen, dass dem Gast der Wein mundet, ist für Duman das „Probierschlückle“ selbstverständlich.

Zum Ausklang des Restaurantbesuchs empfiehlt Duman seinen Gästen einen Cocktail in der Bar im sechsten Stock mit spektakulärem Blick über die Stadt zu genießen.