Stadtplanung Zukunft fürs Problemviertel

Von Barbara Wollny

Wir wollen hier kein Berlin-Kreuzberg. Es geht nicht um schöner Wohnen“ stellt Bernd-Marcel Löffler klar, Ortsvorsteher von Bad-Cannstatt, zu dem der Stadtteil Hallschlag mit rund 7200 Bewohnern gehört. Seit Jahrzehnten gilt er als problematisches Viertel: „Das Förderprojekt kam zum richtigen Zeitpunkt und ist eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen fragen hier Leute nach einer Wohnung, die vor zehn Jahren noch auf dem Fuß kehrtgemacht hätten, wenn man ihnen den Hallschlag vorgeschlagen hätte.“

Und dann erzählt Löffler die Anekdote, die jeder parat hat, wenn man nach einem Beispiel für die Hallschlag-Problematik fragt: Jugendliche hätten früher keine Chance auf einen Ausbildungsplatz gehabt, wenn sie als ihre Adresse eine Straße im Hallschlag angaben. Das bestätigt auch Fußballmanager Fredi Bobic, aufgewachsen im Hallschlag: „Wer was werden wollte, musste wegziehen.“

Das schlechte Image des Stadtteils ist historisch bedingt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Hochplateau zur Bekämpfung der Wohnungsnot mit einfachen Gebäuden bebaut. Damit Kriegsheimkehrer und Flüchtlinge ein Dach über den Kopf bekamen, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg weiter günstige Mietshäuser gebaut. Bis Ende der 60er Jahre kamen weitere Sozialwohnungen hinzu.

Als Folge entwickelte sich der Hallschlag – früher auch als Krawallschlag bezeichnet – zu einem Wohnort für Menschen am Rande der Gesellschaft mit allen negativen Begleiterscheinungen wie Drogenhandel und Gewalt. Sie fanden hier günstigen Wohnraum und blieben weitgehend unter sich. Die hohe Arbeitslosigkeit, eine große Anzahl von Beziehern von Sozialleistungen, Alte mit niedrigen Renten, kinderreiche Familien und eine Ausländerquote von über 70 Prozent summierten sich zu einem konfliktträchtigen Bevölkerungsmix.

In den 70er Jahren wurden in den Häusern einzelne Modernisierungen, wie der Einbau von Duschen, durchgeführt. Doch erst mit der Entwicklung eines Konzepts für Strukturverbesserungen im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt“ wurden die Lebensverhältnisse der Schmuddel-Ecke analysiert und die Bedürfnisse der Bewohner ermittelt.

„Es galt, diesen benachteiligten Stadtteil zu einem normalen Viertel zu entwickeln. Jeder Bürger sollte hier finden, was er zu einem guten Leben braucht: urbanes preiswertes Wohnen, Einkaufen, Betreuungsangebote, öffentlichen Nahverkehr“, beschreibt Ulrike Bachir vom Stuttgarter Stadtplanungsamt die Ziele. Sie betreut das Hallschlag-Projekt und organisierte die Bürgerbeteiligung, zentraler Bestandteil aller Pläne, die kürzlich als beispielhaft ausgezeichnet wurde. Gemeinsam wurden Ideen für die Umgestaltung des Viertels erarbeitet, wobei es auch um die Verkehrsanbindung, das kulturelle Miteinander und die Grünplanung ging.

Zu den Ergebnissen zählen unter anderem das wiederbelebte und gut zugängliche Veranstaltungs- und Gewerbezentrum Römerkastell, der neue Travertinpark, ein Mehrfamilienhaus, die öffentlichen Bürgergärten und neue Spiel, Sport- und Bolzplätze. Sprichwörtlich abgehängt war das Viertel auch verkehrstechnisch seit 1969. Mit der U 12 wurde der Hallschlag vor fünf Jahren wieder ans Stadtbahnnetz angeschlossen.

Die Gebäude in dem 77 Hektar großen Sanierungsgebiet gehören heute mehrheitlich der SWSG (Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft), die hier über 80 Millionen investiert hat und rund 1800 Wohnungen bewirtschaftet. Sie baut neue Wohnquartiere, die mehr zeitgemäßen Komfort, gleichzeitig aber auch mehr Wohnfläche bieten müssen. Ein Drittel des Altbestands musste abgerissen werden, ein Drittel unbewohnt saniert werden, wobei die Bewohner Hilfe bei der Wohnungssuche erhielten. Etwa die Hälfte der 1800 Wohnungen sind saniert. In den nächsten zehn Jahren sind die weitere Erneuerungen und neue Projekte im öffentlichen Raum geplant.

Weiterhin moderate Mieten

„Dabei hat die sozialverträgliche Quartiersentwicklung Priorität und nicht, dass hier der Glamour einzieht“, erklärt Lars Hoffmann von der SWSG. „Der preiswerte Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten soll erhalten werden.“ Natürlich seien Wohnungen nach der Sanierung teurer, aber der Anstieg moderat. „Es werden ja nicht nur Sozialwohnungen, sondern auch frei finanzierte Mietwohnungen gebaut. Auch hier liegen die Mieten derzeit unter zehn Euro pro Quadratmeter.“

„Es hat sich in den letzten Jahren in dem abgehängten Viertel schon viel zum besseren entwickelt“, sagt Hans-Peter Ritter, seit 30 Jahren in der Mobilen Jugendarbeit im Hallschlag tätig. „Wir arbeiten schwerpunktmäßig mit Jugendlichen aus prekären Verhältnissen. Für die ist eine Durchmischung des Viertels mit anderen Bewohnern eine gute Erfahrung. Wenn sie nur unter sich bleiben, lernen sie nichts Neues. Da hat sich schon einiges verändert.“