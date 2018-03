Statistik Zahl der Pendler steigt

Stuttgart / eb

Dass Stuttgart wirtschaftlich gut dasteht, ist kein Geheimnis. Wie gut, belegen aktuelle Zahlen des Statistischen Amts. Demnach werden in der Landeshaupt elf Prozent der Wertschöpfung Baden-Württembergs generiert. 500 000 Erwerbstätige und 30 000 Firmen zählt die Stadt derzeit. Die gute Arbeitsmarktlage hat zu einem Plus an Pendlern geführt: Zwischen 2010 und 2016 nahm ihre Zahl den Statistikern zufolge um 30 000 auf 229 000 zu. Auffällig sei, dass im selben Zeitraum die Zahl die Auspendler relativ betrachtet noch deutlich stärker gestiegen sei: um rund 20 500 auf 86 960. Grund: Stuttgart werde auch als Wohnort für Arbeitnehmer aus dem Umland immer attraktiver.