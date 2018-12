Kolonialer Raub Witbooi-Bibel und Peitsche in Stuttgart ausgestellt

Stuttgart / Von Lena Grundhuber

Noch liegen sie ruhig in der Vitrine, doch wer sie sehen will, sollte sich beeilen. Die Familienbibel und die Peitsche des namibischen Nationalhelden Hendrik Witbooi sind noch bis Ende Januar im Stuttgarter Linden-Museum ausgestellt. Danach kann man sie im Nationalmuseum Windhoek, Namibia, besuchen gehen: Ende Februar oder Anfang März gibt das Land Baden-Württemberg endlich die beiden Kulturgüter zurück, die wohl 1893 von deutschen Kolonialtruppen erbeutet wurden.

„Es ist uns wichtig, diese Objekte noch einmal zu zeigen“, betonte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski gestern bei einem Pressetermin. Denn die Gegenstände haben eine hohe symbolische Bedeutung. Zuerst und vor allem für Namibia, wie Olschowski erst jüngst auf ihrer Reise dorthin so richtig klar wurde: „Witbooi hat mit der Bibel in der Hand den Freiheitskampf gekämpft.“ Aber natürlich auch, weil die Debatte über kolonialzeitliche (Raub-)Güter überall hochkocht. Allen voran der französische Präsident Emmanuel Macron will Nägel mit Köpfen machen und hat schon mal mit der Rückgabe von 26 Benin-Bronzen angefangen.

Die Situation in Deutschland sei aufgrund der föderalen Struktur eine andere, doch müsse man auch hier „Tempo machen“, wie Olschowski sagte. Wenn Rückgaben auch nicht immer der einzige Weg seien, ein „aber“ nämlich wolle sie dranhängen. „Es kann nicht sein, dass wir einfach alles in Kisten packen und zurückschicken.“ Man wolle sich der Geschichte nicht entledigen, sondern in den Dialog mit Herkunftsgesellschaften treten – genauso werde das in Namibia aufgefasst: „Die Rückgabe wird als Signal gesehen, dass man Verantwortung übernimmt.“ Was diese Verantwortung angeht, wurde die Staatssekretärin sehr deutlich: „Wir sind nicht jeden Tag mit dieser Vergangenheit konfrontiert, die Namibier sind es.“ Und zwar nicht nur mit deutschen Namen auf namibischen Straßenschildern, sondern auch mit den ersten deutschen Konzentrationslagern, in denen tausende Nama und Herero zugrunde gingen.

Diese verdrängte Geschichte soll die „Namibia-Initiative“ ins Bewusstsein rufen, für die das Ministerium 1,25 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Das Geld fließt unter anderem in den Aufbau einer Online-Datenbank, damit die Herkunftsgesellschaften die Bestände einsehen können, außerdem gehen Mittel an Herkunftsforschung, Kooperationen und Stipendien. Besonderes Augenmerk liegt auf der Aufarbeitung der rund 2200 Objekte aus Namibia im Linden-Museum; weitere Rückgabeforderungen lägen momentan aber nicht vor, hieß es.

Die Restitution von Bibel und Peitsche verdankt sich einer Einzelfall-Genehmigung. Für eine generelle Lösung müssten die Länder die Grundlage schaffen, sagte Olschowski. Erst vor kurzem hatte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) ihren Vorstoß zu einer allgemeinen haushaltsrechtlichen Ermächtigungsgrundlage für Rückgaben zurückgezogen, weil die CDU sich sperrte. Bald träfen sich die Kulturminister der Länder, sagte Olschowski, dann werde man versuchen, eine Sprachregelung zu finden. Insgesamt gilt: „Wir stehen am Anfang.“ Wahrscheinlich sind Bibel und Peitsche nicht die letzten Objekte, von denen Stuttgart Abschied nehmen wird.