Literatur Wenn Hotzenplotz lebendig wird

Von Melissa Seitz

Bücher, die in der Schule gelesen werden, sind langweilig. Zumindest meistens. Im Unterricht werden sie im Detail analysiert, Schüler ackern Passagen immer wieder durch und sobald das Buch gelesen ist, landet es im Regal und wird nie wieder angerührt. Anders ist das, wenn die Geschichte plötzlich lebendig wird, man Teil von ihr ist – so wie im Jungen Schloss.

Kai Nehmann sitzt vor einem Haufen Kindern auf dem Boden. Neugierig blicken sie hinter ihn. Räuber Hotzenplotz schaut mit einem grimmigen Blick zu den Drittklässlern der Theodor-Heuss-Grundschule in Schwäbisch Gmünd hinunter. Neben dem Ganoven stehen Kasperl mit seiner roten Zipfelmütze und natürlich Seppel. „Na, wer kennt die Figuren?“, fragt Nehmann in die Runde. Die Finger schießen in die Höhe.

Bei dieser Führung hat es Nehmann augenscheinlich mit richtigen Experten zu tun. „Wir haben das Buch gelesen und waren vorhin noch in der Theatervorstellung“, verrät die Lehrerin Katrin Hieber. Jetzt sitzen sie in der Mitmachausstellung „Räuber Hotzenplotz“ im Landesmuseum. Erforschen ist erwünscht, sagt Nehmann, aber: „Wenn der Kuchen spricht, sind die Krümel ruhig.“ Und es klappt. Die Kinder lauschen – die ganze Führung lang.

Es geht zur ersten Station. Hier wird die Mitmachausstellung ihrem Namen gerecht. Auf einem Baum hängen die Schürze der Großmutter, die Kasperl-Mütze, ein Feen-Kostüm – und natürlich der Gürtel des Räubers, an dem seine Messer hängen. Sieben Stück natürlich, nicht mehr, nicht weniger. Das merken die Kinder sofort. „Wer will ein Teil der Geschichte sein?“ fragt Nehmann. Die Schüler reißen sich um die Kostüme. „Und was ist mit dem Feen-Kleid?“, sagt er und hält es in die Höhe. Die Jungs rümpfen die Nase und lachen.

Die Rollen sind verteilt. Die Geschichte kann beginnen. Klein-Seppel und Klein-Kasperl müssen sich nämlich beeilen: Die geliebte Kaffeemühle der Großmutter wurde von Räuber Hotzenplotz gestohlen. Auf den Wachtmeister Dimpfelmoser ist nämlich kein Verlass. Sie lassen sich etwas einfallen: Eine Kiste mit Sand soll sie auf die Fährte des Ganoven bringen. „Na, was ist Hotzenplotz? Willst du sie nicht in dein Versteck bringen?“, fragt Nehmann. Der kleine Räuber schwingt sich aufs Laufband und setzt es in Bewegung. „Er schleicht nicht, er läuft“, witzelt Nehmann und der Drittklässler legt einen Gang zu.

Die Verfolgungsjagd von Klein-Seppel und Klein-Kasperl geht weiter. Doch sie geraten in die Fänge von Hotzenplotz und werden in seine Höhle gebracht. Hier steht übrigens auch die gestohlene Kaffeemühle. Ein wenig größer als im Buch – aber sie singt wirklich. Nehmann zeigt auf eine Schülerin in der Ecke des Räumes. „Probier es mal aus“, sagt er. Sie dreht an der Mühle und plötzlich ertönt Musik. „Das Mädchen ist gar nicht schlecht. Die könnt ihr nachher auf die Königstraße setzen und sie für eure Klassenkasse spielen lassen“, witzelt er.

Von der Räuberhöhle geht es in das Schloss von Zauberer Petrosilius Zwackelmann, an den Hotzenplotz seinen Gefangenen verkaufen möchte. Und dort schaut die Lehrerin nicht schlecht, als ihre Schüler in Reih und Glied auf dem Boden sitzen und den Worten von Nehmann lauschen. Er liest übrigens jetzt das erste Mal den Originaltext vor. Während der Führung erzählt er die Geschichte komplett frei. Nehmann liest die Passage vor, in der sich Kasperl vor dem Zauberer dumm stellt. „Könnt ihr so ein richtig dummes Gesicht machen?“, fragt Nehmann in die Runde. Das Gelächter des Führungsleiters und der Lehrerin ist Antwort genug.

Am Ende verrät Nehmann den Kindern noch ein kleines Geheimnis. „Wisst ihr, dass Otfried Preußler immer nur von einem „kleinen Städtchen“ gesprochen hat? Er hat nie verraten, wo die Geschichte wirklich spielt. Sie könnte also überall stattfinden.“ Auch in der Heimatstadt der Schüler.