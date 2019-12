Ein 72 Meter langes Sandwich in drei Minuten belegen? Ein 750 Tonnen schweres Riesenrad mit bloßer Muskelkraft drehen? Nichts ist unmöglich. Nun reiht sich ein Stuttgarter in die lange Liste der kuriosen Rekorde ein: Calogero Gambino aus Bad Cannstatt ist der Mann, der am lautesten pfeifen kann ...